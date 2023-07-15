أمازون تواصل تسريح الموظفين

استغنت شركة أمازون عن بعض موظفيها في وحدة الصيدلة، بينما أبلغ تقرير في وقت سابق لـ Semafor عن تسريح ما يقرب من 80 موظفًا.

وقال متحدث باسم الشركة: “مثل العديد من الشركات، نعمل دائمًا على تحسين عملياتنا، من حيث الجودة والكفاءة، وتحديد كيف يمكننا تقديم أفضل تجربة للعملاء. ونتيجة لذلك، اتخذنا قرارًا بإجراء بعض التعديلات وتم إلغاء عدد صغير من الوظائف في فريق Amazon Pharmacy Services”.

تأتي التخفيضات في الوقت الذي أنهت فيه Amazon مؤخرًا أكبر عمليات تسريح للعمال في تاريخها البالغ 29 عامًا.

قامت الشركة بتسريح 18 ألف موظف على مدار عدة أشهر في الخريف الماضي وفي وقت سابق من هذا العام، ثم أعلنت أنه سيتم التخلي عن 9000 موظف إضافي في مارس/آذار.

خفض آندي جاسي الرئيس التنفيذي لـ Amazon التكاليف بقوة في جميع أنحاء الشركة وسط مخاوف الانكماش الاقتصادي وتباطؤ نمو الإيرادات.

أمضت Amazon سنوات في محاولة اختراق سوق الرعاية الصحية، وأطلقت الشركة صيدليتها الخاصة على الإنترنت في عام 2020، وهي خدمة نشأت عن استحواذها على PillPack في عام 2018.

وأطلقت Amazon ثم أغلقت خدمة الرعاية الصحية عن بُعد المسماة Amazon Care، وأعلنت في يوليو/تموز أنها ستستحوذ على مزود الرعاية الصحيةOne Medical مقابل 3.9 مليار دولار.