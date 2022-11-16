أمازون كلينيك.. خدمة جديدة للعيادات الطبية الافتراضية

كشف شركة أمازون الأمريكية (الثلاثاء 15-11-2022) عن توفير لخدمة جديدة ومميزة تستهدف مساعدة المرضى في الحالات الشائعة، مثل: الحساسية، وحَب الشباب، وتساقط الشعر.

وجاء إطلاق أمازون لخدمتها الجديدة للعيادات الطبية الافتراضية، في محاولة منها لتوسيع عروض الرعاية الصحية الخاصة بها بعد صفقة الاستحواذ عل شركة One Medical.

وقالت الشركة في بيان: إن الخدمة ستسمح للمرضى في 32 ولاية من الولايات الأمريكية بإرسال رسائل إلى الأطباء من خلال بوابة آمنة للبحث عن علاجات ووصفات طبية مخصصة للحالات الشائعة.

ويمكن للمرضى البحث عن خيارات تحديد النسل، والعناية بالتهابات المسالك البولية، وقشرة الرأس، والصداع النصفي، بالإضافة إلى العديد من الخيارات الأخرى.

وأوضحت أمازون أن الخدمة لا تقبل التأمين الصحي في الوقت الحالي، ولكن يمكن للعملاء استخدام التأمين للمساعدة في دفع ثمن الأدوية التي يصفها طبيب مرخص من خلال المنصة. وأضافت الشركة: أنه يمكن لأي صيدلية إعطاء الوصفات، وذلك بالإضافة إلى الصيدلية الخاصة بأمازون Amazon Pharmacy.

ولاستخدام أمازون كلينيك، يحدد العملاء الحالة التي يرغبون في التحدث عنها ثم اختيار مزود الخدمة. وبعد إكمال الاستبيان، سيتواصلون مع طبيب عبر بوابة تراسل آمنة للرد بما يناسب العميل. وقالت أمازون: إنه إذا كانت الحالة غير مناسبة للعلاج من خلال الخدمة، فسيُعلم العملاء بذلك قبل الاتصال بمزود الخدمة.

وذكرت الشركة أن مدة أسبوعين من المراجعات ستُضمَّن في تكلفة الاستشارة الأولية، وأضافت أنه في العديد من الحالات ستكون التكلفة مساوية لمتوسط تكلفة المعاينات أو أقل منها.

يُشار إلى أن عيادات أمازون الافتراضية تأتي بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان أمازون عن أنها ستغلق أمازون كير Amazon Care، وهي خدمة مختلفة للرعاية الصحية عن بُعد، بحلول نهاية العام الحالي. وقد قدّم هذا البرنامج، الذي أُطلق عام 2019 كبرنامج تجريبي للموظفين، رعاية عاجلة افتراضية، كما قدم زيارات منزلية من الممرضات مقابل رسوم لإجراء الاختبارات والتطعيمات.

وقال نيل ليندساي، رئيس الخدمات الصحية في الشركة، في رسالة بريد إلكتروني أعلن فيها عن الإغلاق: إن أمازون كير “لم تكن عرضًا كاملًا بما يكفي لعملاء المؤسسات الكبيرة الذين كنا نستهدفهم، ولن تعمل على المدى الطويل”.

وأثارت مشاريع الرعاية الصحية من أمازون مخاوف بين بعض المنظمين والمشرعين بشأن كيفية استخدام المعلومات الحساسة وحمايتها. وقالت الشركة في إعلانها عن Amazon Clinic أن لديها “سياسات خصوصية صارمة للعملاء، وتتوافق مع قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة، وجميع القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها”.