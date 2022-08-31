أمازون ويب تفتتح منطقة جديدة لمراكز بياناتها في الإمارات

افتتحت أمازون ويب سيرفيسز، منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط؛ “منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط – الإمارات”.

وتقدّر أمازون ويب سيرفيسز، التابعة لشركة أمازون، أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سوف يدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلي من خلال استثمارات تقدّر بنحو 5 مليارات دولار في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036.

وستسهم منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط -الإمارات، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بـنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “يشكل افتتاح منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط /دولة الإمارات/ علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصا قيّمة للجميع. ويعزز افتتاح مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز رؤية إمارة أبوظبي وسعيها لترسيخ مكانتها كمركز رائد للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال”.

وأضاف: “نتوقع أن تساهم الإمكانات والقدرات المحسّنة التي توفرها سحابة أمازون ويب سيرفيسز في توفير فوائد وإيجابيات متعددة الجوانب والمستويات إضافة إلى تعزيز كفاءة العمليات عبر القطاعين العام والخاص، ما سيسهم بدوره في تعزيز بيئة الأعمال وتوليد فرص اقتصادية قيّمة على مستوى دولة الإمارات”.

بدوره، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: “تمضي إمارة أبوظبي بخطىً واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد. وتساهم البنية التحتية الرقمية الذكية في تعزيز ازدهار القطاعين الخاص والعام من خلال توفير إمكانات اقتصادية جديدة ودفع عجلة التنمية الشاملة وخلق فرص جديدة لتعزيز أوجه التعاون عبر منظومتنا الواسعة للابتكار. ونعمل في مكتب أبوظبي للاستثمار على دعم هذه الجهود من خلال العديد من الشراكات القيّمة التي من شأنها المساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي لتبقى في طليعة الثورة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم”.

من جانبه، قال براساد كاليانارامان، نائب الرئيس لخدمات البنية التحتية في أمازون ويب سيرفيسز: “يتيح إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط /دولة الإمارات/ امكانية تسخير القدرات التي تتمتع بها السحابة لعدد اكبر من العملاء لدفع وتسريع عجلة الابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات، هذا إلى جانب الاستثمار في الاقتصاد المحلي من خلال خلق المزيد من فرص العمل ودعم التوجهات والأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر توفير الموارد التعليمية وبرامج التدريب على المهارات التقنية المطلوبة مستقبلا”.