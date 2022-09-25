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أمريكا تطلق قمر تجسس إلى مداره من كاليفورنيا

منذ 6 دقائق
قمر صناعي

قمر صناعي

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أطلقت الولايات المتحدة قمر صناعيا للتجسس تابع لمكتب الاستطلاع الوطني الأميركي إلى المدار على متن صاروخ يونايتد ألاينس دلتا 4 الثقيل السبت.

وانطلق قمر التجسس”إن آر أو إل-91″ الساعة 3:25 مساء السبت بالتوقيت المحلي، من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في مقاطعة سانتا باربرا بكاليفورنيا.

ويعد هذا آخر إطلاق لـ”دلتا 4″ من الساحل الغربي. تم التخطيط لعمليات إطلاق إضافية من فلوريدا قبل أن يتم استبدال دلتا بصواريخ “فولكان سينتور” التي تمثل الجيل التالي من يونايتد ألاينس دلتا.

وكان قد جرى إطلاق “دلتا أي في هيفي” لأول مرة في ديسمبر 2004.

وكانت تلك الرحلة رقم 387 لصاروخ دلتا منذ عام 1960 والإطلاق الخامس والتسعين والأخير من فاندنبرغ.

يشار إلى أن مكتب الاستطلاع الوطني هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة أقمار التجسس الأميركية، وهي التي توفر بيانات استخباراتية لواضعي السياسات ومجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع.

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