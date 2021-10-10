أمل جديد لإمكانية وجود "حياة" على المريخ

فرضية وجود حياة على سطح المريخ هو موضوع محل اهتمام كبير من قبل علماء الفلك، وذلك بسبب قرب الكوكب الأحمر وتشابهه مع الأرض.

ثبت تحليل الصور التي التقطتها مركبة المريخ الأمريكية “Perseverance” أصل التضاريس الحديثة لحفرة المريخ جيزيرو، حسب مقال نشر في مجلة Science.

ويلاحظ أن مستوى المياه في فوهة البركان يتقلب ويزداد باستمرار خلال فترات الفيضانات، عندما كان هناك الكثير من المياه على هذا الكوكب. لا يستبعد الباحثون وجود الحياة البيولوجية على المريخ في ذلك الوقت.

تُظهِر الصور المأخوذة من المدار هيكل قاع جيزيرو على شكل مروحة. وفقًا لخبراء ناسا، تبدو وكأنها دلتا – المكان الذي تدفق فيه النهر إلى البحيرة منذ نحو 3.7 مليار سنة. هناك يخطط العلماء للبحث عن بقايا ميكروبات المريخ القديمة.

دليل لمركبات عضوية

وفي يونيو 2018 أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن الجوالة كوريوستي وجدت دليل لمركبات عضوية معقدة من صخور طينية «Mudstone» يعود عمرها لحوالي ثلاثة ونصف المليار سنة، حيث تم أخذ العينات من موقعين مختلفين في بحيرة جافة في مرتفعات باهرومب من فوهة غيل.

عينات الصخور هذه، أطلقت بعد تحليلها حرارياً، بواسطة أداة تحليل عينات كوكب المريخ المتواجدة على عربة كوريوستي الجوالة، مجموعة من الجزيئات العضوية تشمل ثيوفين المحتوي على الكبريت ومركبات عطرية مثل البنزين والتولوين ومركبات أليفاتية مثل البروبين والبيوتين.

حيث وُجد أن تركيز المركبات العضوية أعلى بمائة مرة من القياسات السابقة، ويعتقد المحررين أن تواجد الكبريت قد ساعد في عملية حفظ هذه المركبات.

وتشبه نواتج المركبات تلك المأخوذة من تجزئة الكيروجين وهو الخليط العضوي الذي سبق النفط والغاز الطبيعي على الأرض.

وأوضحت ناسا أن هذه النتائج ليست دليل على وجود حياة على الكوكب ولكنها تعني وجود المركبات العضوية المطلوبة لضمان حياة كائنات مجهرية هناك، وبما أن الغلاف الجوي المريخي يمكنه حفظ هذه المركبات فإنه قد يوجد مصادر أكثر عمقاً لمركبات عضوية على الكوكب.