أمور عليكم التفكير بها قبل شراء ساعة ذكية.. ما هي؟

تحتوي الساعات الذكية على كماليات وخواص، تسهّل على حامليها من أصحاب الهواتف الذكية الكثير من الأمور، وتحقّق لهم الرفاهية، جنبًا إلى جنب المظهر الجيد.

وتتعدّد الساعات الذكية باختلاف أنواع الهواتف الذكية، فهناك “Apple Watch” الأشهر في مجال الساعات الذكية، علمًا أنّه يشترط أن يكون حاملو الساعات المذكورة من أصحاب هواتف “آيفون”، ليتمكنوا من ربط الأجهزة ببعضها البعض.

ساعة ذكية مقترنة بالموبايل

على غرار السلع الأخرى، قبل أن تشتري الساعة الذكية، يجب عليك أن تسأل عن بعض الأمور، ليكون لديك دراية كاملة عن مدى ملاءمة الساعة لنظام حياتك اليومي، وفي كل إجابة يمكنك معرفة أي نوع من الساعات الذكية هو الأنسب لك.

لماذا ستشتري ساعة ذكيّة؟

هل الأمر لا يعدو كونه تقليدًا للأصدقاء، أم أن هناك سبب محدّد يدفعك إلى ذلك. السبب هو المؤشّر لمواصفات الساعة المناسبة لك؛ فقد يرغب بعض الاشخاص باقتناء ساعة ذكية للاستماع إلى الموسيقى من خلالها، عن طريق توصيلها بسماعة “بلوتوث” بأنواعها المختلفة، من دون الاضطرار إلى إخراج الهاتف وتوصيله بالسماعة وتشغيل الموسيقى وإعادته مرة أخرى إلى مكانه، فالساعة أبسط وأسهل في الاستخدام مقارنة بالموبايل.

أضف إلى ذلك، الساعات الذكية ليست مجرد أجهزة لعرض الوقت، أو الإفادة من بعض التطبيقات، لكنها أيضًا مناسبة في مجال الاهتمام بالصحّة، إذ يلجأ البعض إلى شراء ساعة ذكية حتّى تلعب دورًا في قياس نبض القلب بصورة فوريّة أو إرسال استغاثات طبية لو تعرض الشخص لأي انتكاسة في أي وقت. إلى ذلك، بعض الساعات مناسب في تنظيم التمرينات الرياضيّة أو قياس مسافات الجري على سبيل المثال ومدته، وحّتى في معرفة معدل إحراق السعرات الحراريّة.

إجراء المكالمات في الأساس مهمة رئيسة في الهواتف الذكية، إلا أن البعض يستخدم الـ”سمارت ووتش” بدلًا من الهاتف لإجراء بعض المكالمات، بعد إقران الساعة بالهاتف.

ثمّة ميزة تحملها الساعة الذكية، ومرغوبة من كثيرين، وهي: Near-field communication أو ما يعرف اختصارًا بـ”NFC” أو اتصال المدى القريب، الخاصية التي تسمح للمستخدم بالدفع الإلكتروني عن بُعد أو بصورة لا تلامُسية، وذلك في الدول الأوروبية، ولو أن الخاصّية المذكورة لا تزال محدودة في غالبيّة الدول العربية.

السعر والتوافق مع الهاتف وعمر البطّارية

بعد أن يحدّد المستخدم سبب اقتناء الساعة الذكية، عليه البحث عنها بما يتوافق مع الميزانية المرصودة لذلك، علمًا أن هناك تفاوت في أسعار الساعات، حسب إمكانيّات الأخيرة والعلامة التجارية التي تصدرها، بالإضافة إلى عوامل أخرى…

يجب أن يسأل كل مهتمّ باقتناء ساعة ذكية، ما إذا كانت الأخيرة تتناسب مع “موبايله”، حيث لا يمكن أن يقرّر المرء شراء “آبل ووتش”، فيما هاتفه من علامة “سامسونغ” أو “هواوي”…