أنستغرام يختبر ميزة جديدة.. إليكم التفاصيل

يختبر تطبيق منصة أنستغرام المملوك لشركة ميتا ميزة جديدة، تحسن بها آليتها للتأكد من أعمار المستخدمين.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، الميزة الجديدة بدأت منصة أنستغرام اختبارها في 23 يونيو/حزيران الجاري داخل الولايات المتحدة.

وتهدف منها إلى التأكد من أن أعمار المستخدمين تتخطى الـ18 عاما.

وتستخدم المنصة، خاصية مسح الوجه، للتدقيق في الملامح والتأكد من عمر المستخدم مع توفير بديل آخر للرافضين لهذا الإجراء.

وأوضح الموقع أن أنستغرام، ستتيح كبديل، استعانة المستخدم بثلاثة من الأصدقاء المقربين يشهدون بعمر المستخدم الحقيقي، أو تحميل المستخدم لصورة لبطاقته الخاصة.

وستعمل الخاصية على الحد من محاولات المستخدمين الذين هم دون سن الـ18، ويحاولون تعديل أعمارهم لما فوق الـ18 للاستفادة من ميزات في التصفح لا توفرها المنصة إلا للبالغين.

والوسيلة الرئيسية التي تفرضها المنصة، تكون بمسح قسمات الوجه بعد تسجيل المستخدم لمقطع فيديو مصور ورفعه لتقوم خوارزميات المنصة بفحص حقيقة سن المستخدم من ملامحه.

على أن تقوم أنستغرام، والجهات التي ستساعدها في عملية المسح والتأكد من العمر، بحذف كافة المقاطع المرفوعة بعد عملية التأكد مباشرة، مع حذف كافة البيانات من السبل الأخرى المتاحة كخيار بديل، للحفاظ على المصداقية وأمن معلومات المستخدمين.

تثبيت المنشورات

ومع مطلع يونيو الجاري، كانت قد أعلنت منصة أنستغرام عن تفعيل خاصية تثبيت المنشورات على الحسابات الخاصة للمستخدمين، تلك الخاصية المعروفة لدى منصة فيسبوك من قبل.

وبحسب موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، الخاصية الجديدة، ستتيح لمستخدمي أنستقرام تثبيت ما يصل لثلاثة منشورات من صورة ومقاطع الفيديو القصيرة، تكون في صدارة الحسابات الخاصة للمستخدمين، لتظهر لزوار حساباتهم قبل أي منشورات أخرى.

والخاصية، شبيه بتلك المتاحة في منصات تيك توك وتوتير أيضا، وهي تسمح للمستخدمين بإبراز منشوراتهم المفضلة باستمرار.

ويمكن تفعيل الخاصية بالضغط على النقاط الثلاث التي تظهر أعلى يمين الشاشة بعد تحديد منشور بعينه، ثم الضغط على خيار التثبيت Pin to your profile.

حين تعود لصدارة حسابك بعد ذلك، ستجد منشورك مثبتا أعلى الركن الأيسر من الحساب مع علامة تثبيت بيضاء.