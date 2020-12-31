أهم التطورت التي شهدتها ألعاب الحاسوب خلال 2020

شهد العام 2020 معدل استخدام مرتفع للغاية لألعاب الحاسوب، وذلك بسبب جائحة كورونا، وحالات الإغلاق المستمرة في العالم حتى الآن، حيث جعل ذلك العديد من المستخدمين يتجهون إلى اللعب بالألعاب على حواسيبهم لتمضية الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2020 أيضا إطلاق العديد من معالجات الألعاب القوية والرائعة من شركتي AMD و NIVIDIA، ومجموعة من الألعاب الجديدة الرائعة، وإطلاق الجيل التالي من منصات الألعاب، وهما: (PlayStation 5) و (Xbox Series X) مما منح اللاعبين خيارات أكثر للعب من أي وقت مضى.

فيما يلي سنستعرض أهم التطورت التي شهدتها ألعاب الحاسوب خلال عام 2020:

1- تكملة قصص العديد من ألعاب الحاسوب السابقة:

أُطلقت العديد من ألعاب الحاسوب في هذا العام، مما أدى إلى تغلب اللاعبين على حالات الشعور بالانزعاج المرافق لحالات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث حصلت بعض الألعاب على تكملة ينتظرها الكثير من اللاعبين، مثل: لعبة (Half-Life 2) التي حصلت أخيرًا على تكملة حقيقية بعنوان (Half-Life: Alyx) بعد حوالي 13 عامًا من ظهور الجزء الثاني لأول مرة.

ومع أن الشركة المطورة (Valve) قد أطلقتها حصريا بتقنية الواقع الإفتراضي ولكن بحسب العديد من المراجعين فإن اللعبة تستحق ذلك بالفعل، حيث وصفت اللعبة بأنها أفضل لعبة إطلاق نار للواقع الافتراضي على الإطلاق.

كما أُطلقت لعبة (Hades) بالإصدار الكامل في عام 2020، وذلك بعد تأجيلها عدة مرات، كما أطلقت لعبة (Cyberpunk 2077) حيث وُصفت بأنها من افضل ألعاب الحاسوب التي تتميز بقصة تعتبر الأكثر إمتاعًا التي تقدمها صناعة ألعاب الحاسوب الشخصي حتى الآن على الرغم من المشكلات التي تعاني منها.

كما قامت شركة مايكروسوفت بإطلاق الإصدار النهائي من ثلاثية لعبة (Age of Empires) الأسطورية التي تحمل اسم (Age of Empires 3: DE) حيث يمكنك الآن الحصول على الإصدارات الثلاثة بشكل مستقل أو عبر خدمة (Xbox Game Pass) للحاسوب الشخصي.

2- انتشار خدمات بث الألعاب:

مع أن هذه الخدمات متوفرة منذ فترة، إلا إنها في هذا العام شهدت انتشارًا كبيرًا للغاية، وذلك لما تقدمها من قيمة رائعة مقابل أسعار الاشتراك، حيث يمكنك الاشتراك في خدمة (Xbox Game Pass Ultimate) من مايكروسوفت بسعر 14.99 دولارًا شهريًا والوصول إلى أكثر من 100 لعبة، كما يمكنك لعب لعبة جديدة كل يومين.

كما تتيح لك خدمة (PlayStation Now) من سوني الوصول إلى أكثر من 800 لعبة، وهي متاحة لكل من منصة الألعاب PlayStation 4 وحواسيب ويندوز، ويمكنك استخدام الخدمة في حاسوبك عبر تثبيت تطبيق (PS Now)، وتدعم جميع الألعاب المضمنة أسلوب اللعب الجماعي مع الآخرين عبر الإنترنت.

وتتوفر ثلاث خطط للاشتراك هي: الخطة الشهرية بسعر 10 دولارات، أو الحصول على ثلاثة أشهر بسعر 24.99 دولارًا، أو الخطة السنوية بسعر 59.99 دولارًا.

3- إطلاق الجيل التالي من معالجات الحاسوب:

قامت شركات تصنيع معالجات الحاسوب، مثل: Intel و AMD و NVIDIA بإطلاق مجموعة جديدة واسعة من المنتجات في عام 2020، حيث أطلقت شركة Intel سلسلة معالجات الجيل العاشر Intel Core S-series للحواسيب المكتبية، التي تقدم ترددًا يصل إلى 5.3 جيجاهرتز لتقديم أفضل أداء ممكن للألعاب.

كما أطلقت شركة AMD في وقت لاحق من هذا العام معالجات (Ryzen 5000) التي تغلبت على معالجات شركة Intel وفقًا للعديد من الاختبارات، مما يقدم المزيد من الخيارات للاعبين الذين يرغبون في زيادة أداء حواسيبهم عند لعب بالألعاب.

كما أطلقت كل من شركتي NVIDIA و AMD وحدات معالجة رسومات مخصصة جديدة، حيث أطلقت شركة NVIDIA وحدات معالجة الرسومات من السلسلة 30، التي تتضمن: RTX 3090 و RTX 3080 و RTX 3070 و RTX 3060 Ti وتقدم أداءً أفضل من الجيل السابق.

أما عن شركة AMD فقد اطلقت بطاقة الرسوميات (Radeon RX 6000) المبنية على الجيل التالي من معمارية (RDNA 2) التي تعتبر منافسة لوحدات معالجة الرسومات (RTX 3000) من شركة NVIDIA، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.