أهم ما كشفت عنه آبل في مؤتمرها الاستثنائي

صالحت شركة آبل جماهير ماك بوك برو أخيرا بتغيير مهم لطالما انتظروه منذ 5 سنوات، حيث عقدت آبل حدثها الثاني بشأن الأجهزة، أمس الاثنين، بعد حدث إطلاق آيفون 13 (iphone13) الشهر الماضي. وخصص العرض لمنتجات ماك (Mac) وميوزيك (Music) .

إليك كل ما أعلنته الشركة في هذا الحدث.

ماك بوك برو (MacBook Pro)

من المؤكد أن جهاز “ماك بوك برو” المعاد تصميمه كان نجم العرض، حيث كان هناك الكثير من التفاصيل عن الطرازين الجديدين مقاس 14 و16 بوصة، إذ يمثل كلا الطرازين المحمولين عودة إلى شكل خط ماك بوك برو.

فقد قامت آبل أخيرا باستبدال بالـ”توتش بار” (Touch Bar) مجموعة قياسية من مفاتيح الوظائف وهي الميزة التي كان ينتظرها منذ سنوات مستخدمو هذا الجهاز، بالإضافة إلى ميزة “ميغ سيف” (MagSafe) المضافة وفتحة بطاقة “إس دي” (SD) ومنفذ “إتش دي إم آي” (HDMI). كما تعتبر شاشات “برو موشن 120 هيرتز” (ProMotion 120Hz) من التحديثات الجديدة التي تضمنها الجهاز الجديد.

وسيعمل الطراز مقاس 14 بوصة بدقة 3024 × 1964 بكسلا، بينما يعمل مقاس 16 بوصة على لوحة بدقة 3456 × 2234 بكسلا.

بالإضافة إلى ذلك، تنبض داخل كلا الطرازين معالجات بشريحتي “إم 1 ماكس” و”إم 1 برو” (M1 Pro & M1 Max) الجديدتين.

تأتي كل هذه الميزات الجديدة بتكلفة أعلى من حيث السعر، حيث من المقرر أن يبدأ الطراز الأساسي مقاس 14 بوصة والطراز الأساسي مقاس 16 بوصة بسعر 1999 دولارًا و2499 دولارًا على التوالي. ويمكنك طلب كلا الجهازين مسبقًا اليوم.

“إم 1 ماكس وإم 1 برو” (M1 Pro & M1 Max)

في قلب أجهزة ماك بوك برو مقاس 14 و16 بوصة توجد شرائح “إم 1 ماكس” و”إم 1 برو” الجديدة من آبل. وتتميز كلتاهما بمعالجات 5 نانومترات، 10 نوى مكونة من 8 نوى عالية الأداء ووحدتين عاليتي الكفاءة، حيث يختلف كل منهما عن الآخر من حيث أداء الفيديو والذاكرة.

يأتي “إم 1 برو” مزودًا بما يصل إلى 16 نواة “جي بي يو” (GPU) ويمكنه دعم ما يصل إلى 32 غيغابايتا من ذاكرة الوصول العشوائي مع عرض نطاق ترددي يصل إلى 200 غيغابايت/ثانية.

وفي الوقت نفسه، يتفوق “إم 1 ماكس” على 32 نواة رسومات ومضاعفة ذاكرة الوصول العشوائي وعرض النطاق الترددي للذاكرة.

من الناحية العملية، تدعي شركة آبل أن الرقائق أسرع بنسبة 70% من “إم 1 سوك” (M1 SoC) السابقة وتقدم أداء أسرع بما يصل إلى 1.7 مرة من وحدات المعالجة المركزية المنافسة من إنتل (Intel) و”إيه إم دي” (AMD).

آير بودز (AirPods)

إن ما رأيناه في العرض، كان مفاجأة فقد كنا واثقين من أن آبل ستحدّث أجهزة آير بودز “الأساسية”، ولكن بخلاف تصميم يشبه “آير بودز برو” (AirPods Pro)، لم نكن نتوقع حصولها على العديد من الميزات الجديدة.

على الرغم من أنك لن تجد خاصية إلغاء الضوضاء المعروفة “إيه إن سي” (ANC) على آير بودز المحدثة، فإنها تتضمن دعمًا للصوت المكاني مع تتبع ديناميكي للرأس و”أدابتيف إي كيو” (Adaptive EQ).

ويسمح هذا الأخير لأجهزة “آير بودز” بضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة المدى للصوت في الوقت الفعلي. وتشمل المواصفات البارزة الأخرى مقاومة العرق والماء، فضلا عن عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة بمساعدة علبة الشحن المرفقة.

يمكنك طلب آير بودز الجديد مسبقًا بدءًا من اليوم مقابل 179 دولارًا. وسيبدأ الشحن في 26 أكتوبر/تشرين الأول. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في توفير بعض المال، قامت آبل بتخفيض الجيل الثاني من آير بودز إلى 129 دولارًا.

خدمة “آبل ميوزك فويس” (Apple Music Voice)

إلى جانب الجيل الثالث من آير بودز، أعلنت الشركة عن خطة اشتراك في خدمة آبل ميوزك وهو برنامج استماع للموسيقى. ولن يكلفك ذلك سوى 5 دولارات شهريا، لكن المهم هو أنه يمكنك فقط التحكم في الخدمة من خلال المساعد الآلي سيري (Siri).

وعرضت آبل الخطة باعتبارها المكمل المثالي لجهاز “هوم بود ميني” (HomePod mini). أما مكبر الصوت الذكي الضئيل من آبل، فسيكون متاحًا بـ3 ألوان إضافية -الأصفر والبرتقالي والأزرق- بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني.