أوبو تستعد لإطلاق هاتفها Oppo A17

أفادت تسريبات حديثة أن شركة Oppo الصينيةـ تستعد لتحديث مجموعة A من خلال إطلاق الجهاز الجديد A17 جديد، ويتوقع أن يكون ذلك قبل نهاية سبتمبر/أيلول 2022.

وأشارت التسريبات، أن الهاتف Oppo A17 مشابه تمامًا لسابقه A16، فهو يأتي بمجموعة شرائح MediaTek Helio G35 بسعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت وحزمة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

الشائعات التي تتردد حول الهاتف Oppo A17، لم ترسم صورة كاملة حول المواصفات الداخلية للهاتف، هي فقط قدمت معلومات عن التصميم الخارجي.

وياتي الهاتف Oppo A17 بترتيب عمودي لإعداد الكاميرا الخلفية المزدوجة وما يشبه مادة الجلد الصناعي للوحة الخلفية، وفقا لموقع “gsmarena”.

تبدو مجموعة الألوان أيضا جديدة وجذابة للغاية، كما أن درجة السيلفي في الهاتف معقولة جدًا من حيث الحجم.

بشكل عام، يبدو الطراز A17 أنيقًا وحديثا، لا سيما بالنسبة للجهاز صاحب الميزانية المحدودة.