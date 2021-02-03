أوبو تكشف عن هاتفها الذكي الجديد A55

بمواصفات رائعة ومناسبة للثير من المستخدمين ، كشفت شركة أوبو الصينية، الأربعاء، النقاب عن هاتفها الذكي A55 الجديد، الذي يدعم شبكة G5.

وأوضحت أوبو أن الهاتف الذكي الجديد يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 60 هرتز.

ويشتمل الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل مع كاميرا ثلاثية في الخلف: تبلغ دقة المستشعر الرئيسي فيها 13 ميجابيكسل، في حين أن الكاميراتين الإضافيتين بدقة 2 ميجابيكسل مخصصتان لحساب بيانات العمق ولقطات الماكرو. ويوجد مستشعر بصمات الأصابع في زر الطاقة الموجود على الجانب.

وينبض بداخل الهاتف الجديد المعالج Dimensity 700 من ميديا تيك، تدعمه 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت كذاكرة داخلية، مع خيار التوسعة حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وتتميز البطارية بسعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير ساعة، وذلك لضمان أوقات تشغيل طويلة. وتتم عملية الشحن بقدرة 10 وات عبر منفذ USB Type C.

مواصفات هاتف ‏Oppo A55 5G الجديد

1-يدعم تقنية الجيل الخامس G5

2-شاشة قياس 6.5 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 60 هرتز

3-كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل

4-كاميرا ثلاثية في الخلف: تبلغ دقة المستشعر الرئيسي فيها 13 ميجابيكسل، في حين أن الكاميراتين الإضافيتين بدقة 2 ميجابيكسل مخصصتان لحساب بيانات العمق ولقطات الماكرو

5-مستشعر بصمات الأصابع في زر الطاقة الموجود على الجانب

6-معالج Dimensity 700 من ميديا تيك

6- 6 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي

7- ذاكرة داخلية 128 جيجابايت

8-إمكانية زيادة سعة الذاكرة إلى 1 تيرابيت

9-بطارية سعة 5 آلاف مللي أمبير/ساعة

10- الشحن بقدرة 10 وات عبر منفذ USB Type C