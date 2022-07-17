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أوبو تكشف عن هاتفها الجديد oppo A97 5G

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2022 4:52 مساءً
هاتف أوبو الجديد

هاتف أوبو الجديد

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كشفت شركة أوبو عن هاتفها الذكي A97 5G الجديد، من الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يعتمد على معالج Dimensity 810 وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت ويدعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G.

مواصفات الهاتف

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي A97 5G الجديد على شاشة قياس 6.6 بوصة بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز، وبالتالي فهي أسرع من شاشات الموديلات المنافسة الأخرى التي تعمل بمعدل 60 هرتز، وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد معالج Dimensity 810 وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى سعة 19 جيجابايت، وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت.

ويعتمد الهاتف الذكي الجديد من أوبو على نظام التشغيل ColorOS 12، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 12، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل، وعلى الجانب الخلفي تظهر الكاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وقامت الشركة الصينية بتركيب مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي، الذي يتضمن قابس تقليدي أيضا.

ويدعم الهاتف الذكي الجديد من أوبو تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G ويزخر ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها بقدرة تصل إلى 33 وات، ولم تفصح الشركة الصينية عن أية تفاصيل بشأن موعد طرح هاتفها الذكي الجديد في أسواق المنطقة العربية أو أسعاره المتوقعة بها.

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