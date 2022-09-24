أول تحرك من أبل لمعالجة مشكلة اهتزاز كاميرا iPhone 14

أعلنت شركة Apple الأمريكية، عن طرح نظام التشغيل iOS 16.0.2، لمعالجة اهتزاز الكاميرا على أجهزة iPhone الجديدة.

وبعد أسبوع من إطلاق Apple تشكيلة iPhone 14، أبلغ العملاء عن اهتزاز عنيف للكاميرا عند فتحها في بعض تطبيقات الطرف الثالث.

ولم يكن أمام الشركة الأمريكية سوى معالجة المشكلة عبر طرح تحديث iOS 16.0.2 على أجهزة iPhone قبل الموعد المحدد.

يبدو أن اهتزاز الكاميرا ناتج عن نظام OIS من الجيل الثاني في جهاز iPhone 14 Pro وكاميرا 14 Pro Max الرئيسية.

أبلغ بعض المستخدمين عن اهتزاز صوت عالٍ يصدر من الكاميرا عند فتح تطبيق غير تابع لشركة Apple يستخدم الكاميرا ويجعل الكاميرا غير قابلة للاستخدام لهذه التطبيقات.

تم إصدار إصلاحات أخرى مع التحديث أيضًا. كانت هناك بعض الشكاوى حول (موجه النسخ/ اللصق) الجديد الذي يأتي مع نظام التشغيل iOS 16، وسيطلب من المستخدمين الإذن لنسخ المحتوى ولصقه بين التطبيقات ويبدو أن تردده يزعج بعض المستخدمين.

يعمل التحديث أيضًا على إصلاح مشكلة كانت تؤدي على ما يبدو إلى كسر إدخال اللمس لبعض المستخدمين الذين يعانون من إدخال اللمس غير المستجيب بعد استبدال الشاشة الذي يؤثر على iPhone X وXR وiPhone 11.

يتم الآن طرح التحديث على جميع أجهزة iPhone المدعومة. وللتحديث، توجه إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج، وفقا لموقع “gsmarena”.

