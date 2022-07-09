السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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أول تعليق من شركة تويتر على قرار إيلون ماسك "الصادم"!

منذ 58 دقيقة
شركة تويتر

شركة تويتر

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أعلنت إدارة شركة تويتر أنها ماضية بمتابعة الإجراءات القانونية لتنفيذ الصفقة الموقعة مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد إعلان الأخير مساء الجمعة عن إلغائه صفقة شراء الموقع التي كانت تبلغ 44 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة موقع تويتر بريت تايلور عبر حسابه على تويتر، إن “مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليهما، ويعتزم متابعة الإجراءات القانونية لتنفيذها”، وأضاف: “نحن واثقون من أننا سننتصر في المحكمة”.

وكان الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قد أعلن الجمعة الواقع في 8 تموز أنه ألغى اتفاقه البالغة قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر، مضيفا أن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة ستة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.

وقال محامو ماسك في إخطار للجهات التنظيمية إن تويتر تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

كان ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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