بالفيديو..أول جهاز ذكي لتنظيف الأسنان في العالم

يعتمد الكثيرين على الفرشاة والمعجون للمحافظة على نظافة أسنانهم ، ولكن يبدو أن عادة تنظيف الأسنان بالمعجون ستتضاءل مع ابتكار ثوري لتنظيف الأسنان .

وابتكرت شركة إيطالية أول جهاز تنظيف أسنان ذكي في العالم، يمكنه تنظيف الأسنان في 30 ثانية، دون الحاجة إلى استخدام الماء أو المعجون المعروف لتنظيفها.

ونشرت شركة (Plus Biomedicals SRL) المتخصصة في مجال أجهزة الرعاية الصحية، مشروع الجهاز الثوري على منصة (Kickstarter) للحصول على تمويل مجتمعي.

وتصف الشركة جهازها، الذي أطلقت عليه اسم (Cwash)، بأنه منتج ثوري، ويتميز بأنه صغير الحجم وسهل الحمل وصديق للبيئة ومضاد للميكروبات.

يتكون (Cwash) من مادة البوليمر ذات الإطلاق التدريجي الحاصلة على براءة اختراع، والتي تطلق مواد التنظيف المضادة للميكروبات تلقائيا أثناء استخدامها لتنظيف الأسنان وتعقيمها.

وتقول الشركة إن قالب البوليمر، المصنوع لاحتواء مواد التنظيف والمنثول للنضارة، هو نتاج أكثر من عامين من الاختبار والابتكار ، ويمكن تكييفه بسهولة ليناسب كل فم وكل قضمة.

ويحتوي قالب البوليمر، على شعيرات إطلاق متدرجة تصل إلى جميع جوانب الأسنان وتزيد من أسطح التلامس.

ويستخدم الجهاز وحدة إلكترونية متقدمة لإنتاج تقلبات معايرة تعزز التنظيف المتقدم، ويتم توصيل الوحدة بشكل ملائم بالقالب بوساطة مغناطيس في ثوان، وتحتوي الوحدة على ميزات مفيدة أخرى مثل زر متعدد الوظائف، ومؤشر بطارية LED للشحن، وطلاء مقاوم للرذاذ.

وتتصل الوحدة لاسلكيا بالأجهزة التي تدعم تقنية Bluetooth وتزود المستهلكين بتذكيرات نظافة الفم وإحصائيات تنظيف الأسنان، وكجزء من حملة (Kickstarter)، سيتم توفير ملحقات أخرى، بما في ذلك محطة الإرساء العائلية وتعقيم الضوء فوق البنفسجي.

ويقول الخبراء إن الشخص العادي يقضي أكثر من 80 يوما من حياته في تنظيف أسنانه، ولكن مع (Cwash)، المقرر إطلاقه في السوق في يناير 2021، سيقل هذا الوقت بمقدار 5 مرات.