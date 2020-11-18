بعد أن طرحت شركة سامسونغ هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Galaxy Z Fold 2 ، لاقي عدد من المستخدمين صعوبة في إيجاد حافظات مخصصة للهاتف .

وأعلنت شركة ”سبيغن“ الكورية المتخصصة في صناعة ملحقات الهواتف المحمولة، عن ابتكار أول حافظة واقية في العالم، مصممة خصيصًا لهاتف Galaxy Z Fold 2.

وتوفر الحافظة التي أطلق عليها اسم Spigen’s Slim Armor Pro مستوى عاليًا من الحماية ضد السقوط، وتدعم خاصية PowerShare اللاسلكية لهاتف جلاكسي فولد 2.

وتُعد الطبقة الخارجية للحافظة صلبة ومقاومة للصدمات، بينما توفر الطبقة الداخلية درجة إضافية تمنع اصطدام المكونات الداخلية للهاتف، كما يعتبر الغطاء المفصلي للعلبة هو السمة المميزة لها، حيث يحمي المفصلة الميكانيكية المميزة في Galaxy Z Fold 2، وإن كان على حساب تغطية تصميمها الملون.

وتتميز الحافظة بميزة أخرى مثيرة للاهتمام، وهي أنها تسد الفجوة بين نصفي الهاتف عند إغلاقه؛ مما يجعل من الصعب على الأجسام الغريبة أن تتسلل بين نصفي الشاشة الداخلية، وبالتالي تقليل فرص التلف.

لا توفر الحافظة حماية أفضل فحسب، بل تتميز أيضًا بتصميم مفصلي ميكانيكي، يشبه إلى حد كبير مفصلة Galaxy Z Fold 2 نفسها.

وأصدرت الشركة حافظة Galaxy Z Fold 2 Slim Armor Pro بلون واحد فقط، وهو الأسود، مقابل 89.99 دولار، وهي أغلى بمقدار 10 دولارات أمريكية من الغطاء الجلدي الذي أصدرته سامسونغ.