أول رائد فضاء إماراتي يبارك لأول رائدة فضاء عربية

بارك رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري لكل من مواطنته نورا المطروشي، لاختيارها لتكون أول رائدة فضاء عربية، والمواطن الإماراتي محمد الملا وذلك لانضمامها لرواد الفضاء في الإمارات.

ونشر هزاع المنصوري، اليوم السبت على صفحته الرسمية عبر “تويتر” تغريدة كتب فيها: “أبارك لـ نورا المطروشي، ومحمد الملا انضمامهما إلى فريقنا.. فريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء.. ننتظركما بفارغ الصبر.. أمامنا الكثير من الاستعدادات والمهمات التي سنخوضها معا”.

وأضاف: “لدينا الكثير من الخبرات التي سنتبادلها.. أتمنى أن يوفقنا الله جميعا في رفع اسم الوطن عاليا”.

أبارك لـ نورا المطروشي، ومحمد الملا انضمامهما إلى فريقنا.. فريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء.. ننتظركما بفارغ الصبر.. أمامنا الكثير من الاستعدادات والمهمات التي سنخوضها معًا.. لدينا الكثير من الخبرات التي سنتبادلها.. أتمنى أن يوفقنا الله جميعًا في رفع اسم الوطن عاليًا.. pic.twitter.com/o2CYZYA8QL — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) April 10, 2021

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد منهما أول رائدة فضاء عربية.

يشار إلى أن هزاع المزروعي، وهو طيار في سلاح الجو، كان أول رائد فضاء إماراتي، وأول عربي يدخل المحطة الفضائية الدولية، وقد حلق إليها على متن مركبة “سيوز إم إس 15” ضمن بعثة روسية في 25 سبتمبر 2019، وذلك بحسب RT