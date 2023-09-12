أول رحلة جوية لطائرة ركاب روسية تنطلق نهاية العام الجارى

قالت شركة الطائرات الروسية الموحدة إن أول رحلة جوية لطائرة الركاب “إم إس – 21” المنتجة صناعيا والتي تحتوي على مكونات روسية فقط ستنطلق نهاية العام الجاري.

وأوضح مدير عام شركة الطائرات الروسية الموحدة يوري سلوسار – على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، الثلاثاء- أن أول طائرة ركاب من هذا النوع ستحقق أول تحليق نهاية العام الجارى.

وأضاف أن طائرة الركاب الثانية المنتجة صناعيا فستحلق في الربع الأول للعام المقبل، موضحا أن مصنع الشركة في مدينة “إركوتسك” بشرق سيبيريا قد أنتج الطائرتين الخاليتين تماما من المكونات أجنبية الصنع.

يذكر أن مؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية كانت قد أفادت في أبريل الماضى بأنها تخطط عام 2024 لتسليم أول دفعة تضم 6 طائرات ركاب خالية من المكونات الأجنبية، مشيرة إلى أن طائرة الركاب قد حصلت نهاية عام 2022 على محرك “بي دي-14” الجوي روسي الصنع وجناح جديد مصمم في روسيا.