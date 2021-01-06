أول شاشة منحنية فائقة الدقة من Dell

كشفت شركة ديل الأمريكية ، النقاب عن أول شاشة منحنية فائقة الدقة بقياس 40 بوصة، والتي توفر رؤية أكثر شمولاً ودقة سينمائية وفقًا لمعيار الدقة WQHD وصوتًا مذهلاً، حيث تبلغ دقة شاشة (5120 × 2160)، لذا فهي أوسع بكثير من شاشة K4 العادية.

كما توفر “ UltraSharp 40 “ المنحنية ”تغطية ألوان واسعة وأداء ألوان ممتازًا“، على الرغم من أن ”ديل“ لم تقل أي شيء عن تقنية HDR، لذا فمن المحتمل أنها لا تدعم تلك التقنية، كما يمكنها ضخ طاقة بقدرة 90 واط لجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر كابل Thunderbolt 3، مع السماح بنقل البيانات بسرعة فائقة باستخدام USB بسرعة 10 غيغابايت في الثانية، وستصل الشاشة في 28 يناير / كانون الثاني 2021 مقابل 2100 دولار.

كما كشفت الشركة النقاب عن شاشات اللمس التفاعلية K 4 مقاس 55 و65 بوصة، مع تقنية “ InGlass“ المبتكرة بفضل عدد النقاط الذي يصل إلى 20 نقطة لمس، يستطيع العديد من الأفراد التفاعل مع الشاشة في آنٍ واحد عبر اللمس أو الأقلام الإلكترونية المزوَّدة برؤوس 2 ملم؛ لجعل التعاون الجماعي بديهيًا وسلسًا.

وتتمتع الشاشة بمجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك منفذ HDMI ومنفذ VGA ومنفذ DisplayPort ومنفذ USB – تجعل من السهل الاتصال بمعظم أجهزة تقنية المعلومات، لا توجد أسعار حتى الآن لهذه الشاشات، ولكنها ستطرح للبيع ابتداءً من 30 آذار / مارس 2021