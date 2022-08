أول صورة سيلفي لروبوت"برسفيرنس" في مهمته على كوكب المريخ

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أول صورة سيلفي التقطها الروبوت الجوّال “برسفيرنس” في مهمته على الكوكب الأحمر مع مروحية “إنجينيويتي”.

وتظهر المروحية على بعد حوالي 3.9 متر من المسبار في هذه الصورة التي تم التقاطها، في 6 أبريل 2021، أو يوم المريخ السادس والأربعين، وفق ما نقله الموقع الرسمي للوكالة.

والصورة تتكون من 62 صورة فردية جمعت معا بمجرد إرسالها إلى الأرض، والتقطت بتسلسل فيما كان المسبار أمام المروحية، ثم مرة أخرى بينما كان ينظر مباشرة إلى الكاميرا المعروفة باسم “واتسون”.

ونشر الحساب المخصص لمركبة “برسفيرنس” تغريدة، الأربعاء، مرفقة بالصورة، قالت فيها: “روبوتان وسيلفي واحدة، تحياتنا من فوهة جيزيرو، حيث التقطتُ أول سيلفي في مهمتي، كما أنظر إلى مروحية المريخ إنجينيويتي حيث تستعد للتحليق أول مرة خلال أيام”.

ويلتقط الروبوت صور سيلفي مماثلة باستخدام كاميرا على ذراعه الروبوتية.

Two bots, one selfie. Greetings from Jezero Crater, where I’ve taken my first selfie of the mission. I’m also watching the #MarsHelicopter Ingenuity as it gets ready for its first flight in a few days. Daring mighty things indeed.

Images: https://t.co/owLX2LaK52 pic.twitter.com/rTxDNK69rs

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 7, 2021