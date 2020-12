أول قمر صناعي من الخشب بتوقيع ياباني

تعتزم اليابان إطلاق أول أقمار صناعية في العالم من الخشب في عام 2023.

تعاونت جامعة كيوتو مع شركة “سوميتومو” التي قالت إنها بدأت في إعداد بحث عن نمو الأشجار واستخدام المواد الخشبية في الفضاء، وذلك بغرض تقليل النفايات الفضائية.

وستبدأ الشراكة بين الجامعة والشركة في تجربة أنواع مختلفة من الأخشاب في البيئات القاسية على الأرض.

وأصبحت النفايات الفضائية مشكلة متزايدة مع إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية في الغلاف الجوي.

وتتميز الأقمار الصناعية الخشبية أنه عند احتراقها لا تطلق مواد ضارة في الغلاف الجوي، أو تمطر الأرض بحطامها عند وقوعها.

وأوضح تاكاو دوي، الأستاذ بجامعة كيوتو ورائد الفضاء الياباني، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “في النهاية سيؤثر ذلك على بيئة الأرض”، مضيفا أن المرحلة التالية ستكون تطوير النموذج الهندسي للقمر الصناعي، ثم تصنيع نموذج الرحلة.

