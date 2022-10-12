قالت شركة منتجات الاستثمار المشفرة 21 دوت كو اليوم الأربعاء إن شركة 21شيرز إيه جي التابعة لها أدرجت منتجا يجري تداوله بعملة بتكوين في بورصة ناسداك دبي، ليصبح بذلك أول منتج مدعوم بعملة بتكوين في الشرق الأوسط.

وتطمح دبي إلى أن تصبح مركزا عالميا للعملات الرقمية واجتذبت لاعبين كبارا في المجال لإنشاء منصة مثل بينانس بدأت موجة توظيف في الإمارات هذا العام وتساهم في صياغة قواعد الأصول الرقمية في المركز التجاري بالشرق الأوسط.

وذكرت الشركة أن 21شيرز أصبح لديها 46 منتجا مدرجا في سبع دول بعد الإدراج في دبي. وجمعت شركة 21 دوت كو، التي تتخذ من سويسرا مقرا، الشهر الماضي 25 مليون دولار في جولة استثمارية رفعت قيمة الشركة إلى ملياري دولار.

وتكبدت سوق العملات الرقمية خسائر أجبرت بعض أكبر شركاتها على تسريح الآلاف من الموظفين لخفض التكاليف.

لكن شريف الحداد، الذي عُين رئيسا لشركة 21شيرز لمنطقة الشرق الأوسط في أغسطس آب أبدى تفاؤله وقال إن العملات الرقمية “أصبحت سريعا تمثل أصول المستقبل بالنسبة للمستثمرين ومديري الثروات في جميع أنحاء العالم”.

وذكرت تشين أنالسيس لأبحاث التعاملات الرقمية في تقرير الأسبوع الماضي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأسرع نموا في العالم في مجال العملات الرقمية، إذ قفز حجم العملات الرقمية الواردة 48 بالمئة منذ بداية العام وحتى يونيو حزيران.

وذكر هاني رشوان الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة 21شيرز في البيان أن الشركة “ستواصل دعم طموحات منطقة الشرق الأوسط لتصبح مركزا عالميا للعملات الرقمية”.