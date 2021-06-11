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أول هاتف قابل للطي من غوغل سيطرح هذا العام؟

11 - يونيو - 2021
غوغل

غوغل

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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنيات أن شركة غوغل تعمل على تطوير هاتف جديد قابل للطي ستنافس من خلاله أجهزة سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.

تبعا لأحدث التسريبات فإن شركة سامسونغ بدأت بتصنيع شاشات OLED مرنة قد تستخدم في هواتف قابلة للطي ستنتجها غوغل وvivo و Xiaomi، والشاشات المخصصة لغوغل ستكون بمقاس 7.6 بوصة، أما شاشات هواتف Xiaomi فستكون بمقاس 8 بوصات للداخلية، و6.5 للشاشة الخارجية.

تشير التوقعات إلى أن الشاشات المذكورة ستكون جاهزة بحلول تشربن الاول العام الجاري، ويفترض إطلاق الهواتف التي ستزود بها نهاية السنة.

من المفترض أن يحمل هاتف غوغل المنتظر اسم “Pixel Fold” وأن يجهز بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 الحديث ثماني النوى القادر على التعامل مع شبكات 5g.

كما سيحصل هذا الجهاز على ذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت، وعلى ماسح لبصمات الأصابع سيكون مثبتا على الواجهة الخلفية أو على إحدى حواف هيكله الجانبية، إضافة لاحتوائه على منفذين لشرائح الاتصال الخلوي.

وستزوده غوغل على الأغلب بكاميرا أمامية بدقة 12.7 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية فيها عدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 16 ميغابيكسل، إضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وذلك بحسب ixbit

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