إتش بي تطلق اللاب توب Pavilion Plus 16 الجديد

كشفت شركة إتش بي اللاب توب Pavilion Plus 16 الجديد، الذي يمتاز بجسم نحيف للغاية؛ حيث لا يتعدى سُمكه 98ر1 سم، ولا يتجاوز وزنه 9ر1 كجم.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن اللاب توب Pavilion Plus 16 الجديد يشتمل على شاشة IPS قياس 16 بوصة وبدقة وضوح 2560 x 1600 بيكسل وبنسبة باعية 16:10 وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز. وتصل درجة السطوع إلى 400 نيت، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100%.

وينبض بداخل اللاب توب Pavilion Plus 16 الجديد المعالج إنتل Core i5-13500H أو Core i7-13700H مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X-5.200 سعة 16 جيجابايت وأقراص الحالة الساكنة PCIe 4.0 SSD بسعة من 512 جيجابايت وحتى واحد تيرابايت.

ويدعم اللاب توب الجديد شبكة الواي فاي 6E وتقنية البلوتوث 5.3 مع وجود كاميرا ويب بدقة 5 ميجابيكسل وسماعات ستريو من “بانج آند أولفسن”.

وتروج الشركة الأمريكية للاب توب الجديد من خلال بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3050 الاختيارية والمزودة بذاكرة الرسوميات GDDR6 سعة 6 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية سعة 68 كيلووات ساعة، والتي يمكن شحنها بقدرة تصل إلى 135 وات، بينما تمتد فترة التشغيل البطارية إلى 15 ساعة.

ويزخر اللاب توب الجديد بالعديد من منافذ التوصيل، منها اثنين من منافذ USB-A واثنين من منافذ USB-C مع دعم Thunderbolt 4 وتوصيل الطاقة ومنفذ DisplayPort ومنفذ HDMI 2.1.

وأعلنت شركة إتش بي عن إطلاق اللاب توب Pavilion Plus 16 في الأسواق العالمية خلال تشرين أول/أكتوبر المقبل نظير سعر يبدأ من 999 دولارا أمريكيا.