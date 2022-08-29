إتش بي تطلق شاشتها Z32k G3 الجديدة.. تعرفوا عليها

أعلنت شركة إتش بي عن إطلاق شاشتها Z32k G3 الجديدة، بدقة ألوان فائقة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة IPS Black قياس 31.5 بوصة، وتمتاز الشاشة بقيم محسنة للون الأسود، بالإضافة إلى بعض وظائف الراحة التي يتيحها منفذ Thunderbolt 4.

التجهيزات التقنية للشاشة

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للشاشة إتش بي الجديدة على لوحة IPS Black قياس 31.5 بوصة وبدقة الوضوح 4K، وتمتاز الشاشة الجديدة بعرض اللون الأسود بدرجة أعمق بنسبة 35% مقارنة بشاشات IPS التقليدية، وتبلغ نسبة التباين 2000:1 مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 98% وتغطية نطاق الألوان sRGB بشكل كامل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن درجة السطوع القصوى تصل إلى 400 نيت، وإلى جانب الحواف النحيفة للشاشة الجديدة فإنها تمتاز بمنفذ Thunderbolt 4، والذي يتيح إمكانية شحن جهاز اللاب توب الموصل بالشاشة بقدرة تصل إلى 100 وات، علاوة على أنه يمكن توصيل شاشة ثانية بدقة 4K بشاشة إتش بي Z32k G3 مباشرة دون الحاجة إلى وحدة إرساء Thunderbolt.

علاوة على أنه يمكن استعمال كابل Thunderbolt لتوصيل أجهزة اللاب توب بالشاشة عن طريق محور USB بما في ذلك مفتاح KVM ومنفذ Ethernet، وتتوافق شاشة إتش بي الجديدة مع منافذ USB-C التقليدية، كما أنها تشتمل على منفذ DisplayPort واثنين من منافذ HDMI، ويتيح الحامل إمكانية تعديل الارتفاع بمقدار 15 سم أو ضبط الشاشة في الوضع الرأسي، وأعلنت شركة إتش بي عن طرح الشاشة Z32k G3 الجديدة في الأسواق العالمية خلال تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

شاشة ألعاب

وفي يناير / كانون الثاني أطلقت شركة “إتش بي” شاشة الألعاب Omen 27u الجديدة خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، الذي تحتضنه مدينة لاس فيجاس.

وأوضحت إتش بي أن شاشة الألعاب Omen 27u الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة بدقة وضوح 4K (3840 × 2160 بيكسل). ويبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية.