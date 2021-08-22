الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجراءات أمنية من “كلوب هاوس” لحماية مستخدميه داخل أفغانستان

22 - أغسطس - 2021
تطبيق كلوب هاوس

تطبيق كلوب هاوس

A A A
طباعة المقال

كشف تطبيق المحادثة الصوتية الأمريكي الشهير “كلوب هاوس”، عن إجراءات أمنية لحماية مستخدميه داخل أفغانستان بعد سيطرة حركة “طالبان” عليها.

وأعلن “كلوب هاوس” عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه بصدد إجراء بعض التغييرات بشكل استباقي على إعدادات الخصوصية لمستخدميه في أفغانستان على وجه التحديد.

وقال إنه سيجعل المستخدمين الذين “لم يكونوا نشطين”، بإخفاء صورهم وسيرتهم الذاتية، ويجعل من الصعب العثور على حساباتهم من خلال البحث، ليتمكنوا بعد ذلك من إضافة أي معلومات يرغبون فيها، كما أنه يمكنهم الاتصال بالدعم الخاص بالتطبيق لجعل حساباتهم “أكثر قابلية للاكتشاف”.

وأكد “كلوب هاوس” أن جميع الإجراءات التي يتخذها قابلة لعكسها، وأن هذه التغييرات لن تؤثر على متابعي المستخدمين.

وأضاف أنه يمكن لمستخدميه في أفغانستان استخدام أسماء مستعارة بدلا من الأسماء الحقيقية لأغراض تتعلق بالسلامة.

وتأتي إجراءات “كلوب هاوس” الأمنية بعدما اتخذ موقع “فيسبوك” تغييرات مماثلة بالنسبة لمستخدميه في أفغانستان لحمايتهم من حركة طالبان، والتي تشمل إخفائه قوائم “الأصدقاء” التابعة للحسابات داخل أفغانستان، وكذلك أداة لإغلاق الحسابات سريعا، والتي تمكن الأشخاص في أفغانستان الآن من الوصول إليها بنقرة واحدة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    كوكب المشتري
    اكتشاف جديد يخالف ما كان متوقعاً حول أكبر كواكب المجموعة الشمسية
    شعار شركة "ميتا"
    ميتا في ورطة.. 8 دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية
    هاكرز (صور تعبيرية)
    تقنية جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    أصحاب المولدات
    هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟
    الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان
    تهديد جديد.. جنرال إسرائيلي يتحدث عن “مزبلة حزب الله – إيران الفاشلة”!!