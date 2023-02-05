إجراءات جديدة لضبط نوعية المحتوى في "تيك توك"

أعلن القائمون على منصة “تيك توك” للتواصل الاجتماعي عن إجراءات جديدة ستتبع في المنصة لضبط نوعية المحتوى.

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على “تيك توك” يُحاولون من خلال الإجراءات الجديدة تسهيل الأمور على المدونين ومنحهم المزيد من البيانات حول ما يحدث لحساباتهم، ولهذا أنشأ المطورون “نظام التحقق من الحساب” المحدث، والذي من خلاله سيتمكن صناع المحتوى من التحقق في ما إذا كانت منشوراتهم لن تحذف بسبب انتهاك قواعد النظام الأساسي.

ومع الإجراءات الجديدة سيتلقى صانع المحتوى تحذيراً من “تيك توك” بأن منشوره سيحذف من المنصة إذا كان مخالفًا للقواعد العامة، وإذا وصل المستخدم إلى الحد الأقصى من التحذيرات ضمن القواعد الجديدة فسيتم حظر حسابه على “تيك توك” في حال تقرر أن الانتهاكات كانت “خطيرة”.

في الوقت نفسه، سيتمكن صناع المحتوى على “تيك توك”من استخدام أداة جديدة يمكنهم من خلالها تتبع المحتوى المحظور في آخر 90 يومًا، وستظهر هذه الميزة في قسم “حالة الحساب” في “مركز الأمان” للتطبيق.

وقالت منصة “تيك توك” في منشور على الإنترنت إنّ “تيك توك” منصة ترفيهية تقوم على الإبداع والتعبير عن الذات، والإخلاص الذي يصنع به صناع المحتوى محتوى أصيلا.. وإذا ما انتهك المستخدمون سياساتنا فإننا نتخذ إجراءات بشأن المحتوى الخاص بهم وحساباتهم، حتى نتمكن من الحفاظ على منصتنا آمنة”.