إحصائية تضع أبل أولاً في سوق الهواتف الذكية للربع الأول من 2022

حققت شركة أبل الريادة من جديد في سوق الأجهزة الذكية المميزة لعام 2022، حيث استحوذت على الحصة الأكبر في سوق الهواتف الذكية المميزة في العالم للربع الأول من 2022.

ولقد تجاوزت حصة ابل في الربع الأول من عام 2022 نسبة 62%، لتحقق الريادة من جديد على الشركات المصنعة للهواتف الذكية المميزة في الأسواق العالمية.

أيضاً رغم تحقيق سامسونج إنتشار كبير بإصدارها المميز من الهواتف الذكية Galaxy S22 Ultra، إلا أن حصة سامسونج السوقية تقلصت بنسبة 8% على أساس سنوي.

بينما إستطاعت ابل أن تتفوق على كلٍ من Samsung و OPPO و Vivo و Huawei وأيضاً Xiaomi في الأسواق العالمية في الربع الأول من 2022.

ولقد وصلت حصة ابل السوقية في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من 2021 إلى نسبة 57%، والتي إرتفعت إلى نسبة 62% في الربع الأول من هذا العام وفقاً لتقرير “Counterpoint Research”.

كما أوضح التقرير إنخفاض حصة سامسونج بفارق بسيط، إلا أنها مازالت تسيطر على المركز الثاني بحصة سوقية بنسبة 16%، ولقد كان هاتف Galaxy S22 Ultra الأكثر مبيعاً بين هواتف الأندوريد في 2022.

أيضاً تستمر كلاً من OPPO و Vivo و Xiaomi في السيطرة على مراكزهم في الأسواق العالمية، بينما انخفضت حصة هواوي السوقية بشكل كبير لتصل إلى 3% فقط في الربع الأول من 2022.