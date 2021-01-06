إدارة ترامب تحظر 8 تطبيقات صينية

قالت وكالة رويترز ، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا ، الثلاثاء، يحظر المعاملات مع تطبيقات برمجية صينية، بما في ذلك “Alipay” التابعة لمجموعة “Ant Group”.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قوله إن الأمر التنفيذي يحظر المعاملات مع ثمانية تطبيقات برمجية صينية.

والأمر التنفيذي يكلف وزارة التجارة بتحديد المعاملات التي سيتم حظرها مع التطبيقات المشمولة بالقرار.

ويستهدف أمر ترامب كلا من تطبيق “وي تشات” للمحادثة، وشركته الأم”تنسنت”، إضافة إلى تطبيق “كيو كيو واليت”.

وقال المسؤول لرويترز إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التهديد الذي تشكله تطبيقات البرمجيات الصينية على الأميركيين، والتي لديها قواعد مستخدمين كبيرة في الولايات المتحدة، ويمكنها الوصول إلى البيانات الحساسة.

ويضغط البيت الأبيض على شركات صينية في مقدمتها “تيك توك” ويتهمها بالتجسّس لحساب الحزب الشيوعي الحاكم في الصين .

وكان ترامب وقّع، في أغسطس 2020، مرسوماً يرغم “بايت دانس” على بيع نشاطاتها الأميركية في غضون 90 يوماً بدعوى أنّها تشكّل خطراً على “أمن الولايات المتحدة القومي” بسبب قربها من الحكومة الصينية وهو ما تنفيه الشركة الصينية.

لكنّ لجنة الاستثمارات الأجنبية مدّدت المهلةَ الممنوحة لهذه المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة ولا سيما في أوساط المراهقين وتضمّ أكثر من مئة مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها.

وعرضت “بايت دانس” و”تيك توك” تأسيس شركة جديدة تتولى أنشطة التطبيق في الولايات المتحدة وتضمّ مجموعة “أوراكل” الأميركية للمعلوماتية كشريك تكنولوجي في الولايات المتحدة ومجموعة “وولمات” العملاقة كشريك تجاري.

ووافق ترامب من حيث المبدأ على هذا الحلّ بشرط أن تمتلك الشركتان الأميركيتان 20 في المئة من الشركة الجديدة، المفترض أن يكون مقرّها في الولايات المتحدة، وأن تتولى الأنشطة الدولية للتطبيق.