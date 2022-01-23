إذا كانت خدماتها الشهيرة مجانية.. كيف تجني “غوغل” أرباح المليارية؟

تمكنت عملاقة التكنولوجيا والبرمجيات “غوغل”، من فرض بصمتها الخاصة في عالم التكنولوجيا والإنترنت، بامتلاكها لواحد من أقوى محركات البحث، إضافة لخدمة البريد الإلكتروني، والعديد من الأدوات الأخرى عبر الإنترنت.

ووفقًا للبيانات التي أصدرتها “ألفابت” الشركة الأم لـ “غوغل”، فقد حققت الشركة إيرادات بلغت 46.1 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2019، ولكن يبقى السؤال كيف تجني الشركة أرباجها، إذا كانت تقدم خدماتها المعروفة مجانًا!!

إعلانات “غوغل”

– سجلت “غوغل” إيرادات بلغت 162 مليار دولار في عام 2019، وحققت الشركة الجزء الأكبر من هذه الإيرادات من خلال خدمة الإعلانات المملوكة لها “إعلانات غوغل”، عندما يستخدم المستخدمون محرك البحث الشهير “غوغل” للبحث عن أي شيء، تظهر أمامهم قائمة من نتائج تم إنشاؤها بواسطة خوارزميات “غوغل”.

– تحاول هذه الخوارزميات تقديم أكثر النتائج صلة بما استعلم عنه المستخدمون، وبالإضافة إلى هذه النتائج، قد يجد المستخدمون صفحات مقترحة من جانب خدمة إعلانات “غوغل” التي يعتمد عليها المعلنون للوصول إلى الجمهور المستهدف.

– يتوقف ظهور الإعلانات في أعلى نتائج بحث “غوغل” على عدة عوامل، من بينها عرض السعر، حيث يدفع المعلنون لشركة “غوغل” في كل مرة ينقر فيها الزائر على رابط الإعلان، ويتفاوت سعر هذه النقرة من بضعة سنتات لأكثر من 50 دولارًا، ويزيد سعر النقرة عندما يكون البحث خاصًا بمجالات تتسم بالتنافسية الشديدة، بما في ذلك التأمين والقروض، والخدمات المالية الأخرى.

“غوغل” أدسنس “Google AdSense”

– يمكن برنامج “غوغل” أدسنس” أصحاب المواقع الأخرى غير التابعة للشركة، من عرض إعلانات “غوغل” على مواقعهم، في كل مرة ينقر فيها الزائر على إعلان على أحد المواقع، يُدفع جزء من الإيرادات لمالك الموقع بينما تحصل شركة “غ\وغل” على جزء من الرسوم، وهناك شركات تعتمد على “غوغل أدسنس” كمصدر أساسي للدخل.

إيرادات أخرى

– جاءت باقي إيرادات شركة “غوغل” لعام 2019 من مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك الحوسبة السحابية، من خلال خدمة التخزين السحابي “غوغل كلاود”، وإلى جانب خدمات التخزين السحابي، تحقق “غوغل” إيرادات من بيع الألعاب والتطبيقات من متجر “غوغل بلاي”.

– هذا بالإضافة إلى بيع جهاز “كروم بوكس” المخصص لتسهيل استضافة وإدارة الاجتماعات عبر الإنترنت، وجهاز “كروم كاست” المخصص لبث محتوى الوسائط المتعددة، وعلى الرغم من أن شركة “غوغل” تجني أرباحًا تُقدر بالمليارات سنويًا من قطاعات الأعمال المتنوعة، إلا أن الجزء الأكبر من أرباحها تجنيه من الإعلانات عبر الإنترنت.