إصدار جديد لمتصفح كروم لهواتف آندرويد

دأت غوغل تقديم تجربة جديدة لمستخدمي متصفحها كروم على هواتف أندرويد بصحبة إصداره الجديد Chrome 103، الذي يسهل على المستخدم إمكانية تصفح كلمات المرور المخزنة على حسابه لدى غوغل، بشكل أكثر تنظيما مباشرة من الشاشة الرئيسية لهاتفه.

وبحسب ما نشره موقع 9to5Google، فإن الميزة الجديدة تتمثل في استبدال خيار Passwords من إعدادات ”كروم“ على أندرويد، بخيار جديد يسمى ”مدير كلمات المرور Passwords Manager“، فبالضغط على الخيار الجديد، سينقل المستخدم إلى تجربة جديدة مدعومة بمنصة غوغل للخدمات Google Play Services، ويكون متاحا للمستخدم الحصول على أيقونة اختصار يتم وضعها على سطح شاشة هاتفه الرئيسية.

الميزة الجديدة تصطحب المستخدم داخل تجربة ويب سهلة التصفح، أشبه بتصميم واجهة استخدام موقع Passwords.google.com، مع وجود خيار رئيسي يظهر للمستخدم يشجعه على استخدام ميزة Password Checkup، التي تقوم بالتأكد من سلامة كلمات مرور المستخدم وقوتها وعدم تعرضها للتسريب في أي من تسريبات البيانات المنتشرة على الإنترنت.

ومع ميزة ”مدير كلمات المرور“، سيتمكن المستخدم من الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بحساباته على الخدمات والمواقع الإلكترونية، بحيث يمكنه بالضغط على أي من تلك الحسابات، الاطلاع على كلمة المرور الخاصة بالحساب، وذلك بعد تأكيد هويته عبر بصمة الإصبع، وبعد ذلك يتمكن من مطالعة كلمة المرور ونسخها.

تسمح الميزة الجديدة للمستخدم بإمكانية تعديل كلمات المرور أو إضافة اسم مستخدم جديد وكلمة مرور لحساب، وكذلك إمكانية تعطيل أو تشغيل الميزة، والتحكم في ميزة تسجيل الدخول التلقائي للحسابات.

وتعتبر تجربة المستخدم المقدمة مع التحديث الجديد ليست بالجديدة، لأنها في حقيقة الأمر تقدم نفس واجهة الاستخدام الخاصة بإصدار متصفح كروم للويب، إلا أن التحديث يضع أساسا واحدا لتجربة غوغل في ما يتعلق بأدوات التحكم في خصوصية المستخدمين على متصفح كروم، مما يسهل في الخطوات المقبلة تقديم تحديثات متكاملة تطور من تجربة مستخدم كروم عبر مختلف الأجهزة في وقت واحد.