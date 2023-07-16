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إصدار جديد من ساعة Apple Watch Ultra بتصميم من التيتانيوم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2023 11:47 مساءً
ساعة ذكية من آبل

ساعة ذكية من آبل

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تخطط ابل لإطلاق تحديث جديد لساعة Apple Watch Ultra الذكية هذا العام، على أن يأتي إصدار هذا العام بتصميم من التيتانيوم.

أطلقت ابل الإصدار الأول من ساعة Apple Watch Ultra الذكية العام الماضي بمواصفات وتصميم يدعم المستخدمين من محبي المغامرة، وتستعد عملاق التكنولوجيا لإطلاق إصدار جديد من ساعتها الذكية المميزة لاحقاً هذا العام.

ويوضح التقرير الذي نشر عبر المحلل “Ming-Chi Kuo” أن ابل قد بدأت في إجراء بعض الترقيات في الإصدار الجديد من ساعة Ultra الذكية، والتي تتميز هذا العام بتصميم فاخر من التيتانيوم.

كما تشمل الترقيات المرتقبة في التصميم الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلا أن تقرير Kuo لم يوضح تفاصيل التكوينات الميكانيكية في الساعة الذكية المرتقبة، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن ابل تنفذ الطباعة ثلاثية الأبعاد في أزرار الساعة وزر التاج.

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