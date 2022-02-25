إصدار لعبة “Elden Ring” مطعَّمةً ببصمة “غايم أوف ثرونز”

بعد نجاح النسخة الاولى من لعبة الفيديو “دارك سولز”، تطرح اليوم لعبة الفيديو الجديدة ”إلدن رينغ“. وسيحضر مبتكر سلسلة ”غايم أوف ثرونز“ الى المناسبة

وقد أشاد المتابعون باللعبة الإلكترونية المنتظرة، بعد الإعلان عنها للمرة الأولى قبل حوالى ثلاث سنوات، والتي تجمع بين تقمص الشخصيات والحركة.

ويتعين على الشخصية الرئيسية ”Tarnished“ (المرذول) اجتياز ”الأرض المتوسطة“ (Lands Between) واستعادة أجزاء متناثرة من خاتم (Elden Ring) ستخوله أن يصبح السيد على المنطقة، وفقاً لما تقوم علي فكرة اللعبة.

وصمم هذه اللعبة هيديتاكا ميازاكي، مبتكر لعبة ”Demon’s Soul“ وسلسلة ”Dark Souls“ بأجزائها الثلاثة، والتي بيع منها أكثر من 27 مليون نسخة في العالم، وفق استديوهات ”فروم سوفتوير“ المطورة لها.

كذلك حاول جورج ر.ر. مارتن، مؤلف رواية ”إيه سونغ أوف أيس أند فاير“ الأدبية، التي اقتُبس منها المسلسل التلفزيوني الشهير ”غايم أوف ثرونز“ (2011-2019)، إضفاء نفحة إنسانية وبعد درامي للشخصيات، وفق شركة ”بانداي نامكو“ اليابانية المطورة للعبة ”إلدن رينغ“.

ورغم ديكوراتها الزاخرة بالتفاصيل وسهولة اللعب فيها، تحتفظ ”إلدن رينغ“ ببعض السمات التي استقطبت عددا كبيرا من اللاعبين الأوفياء عبر سلسلة ألعاب الفيديو ”سولز“، خصوصا لناحية الصعوبة.

ويمكن أن تستمر بعض المعارك طويلا، ويتعين أحيانا على اللاعب أن يخسر ”حيوات“ عدة للتعرف إلى الثغرات لدى المنافسين بغية التغلب عليهم.

وردا على سؤال لوكالة ”فرانس برس“، تحفظت شركة ”بانداي نامكو“ عن الكشف عن عدد التحميلات للعبة التي توافرت على أجهزة اللعب والكمبيوتر قبل إطلاقها الرسمي.

وتقوم العديد من الشركات بإطلاق عدد كبير من الألعاب كل عام ويحظى سوق الألعاب باهتمام واسع بين الفئات العمرية الشابة.