إصلاح مشكلة ترتيب تطبيقات ويندوز 10

إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 من شركة مايكروسوفت وكنت تستخدم شاشات متعددة للألعاب أو العمل، فمن المحتمل أنك واجهت مشكلة إعادة ترتيب التطبيقات بشكل عشوائي عند استئناف العمل من وضع السكون.

وكانت هناك مجموعة متنوعة من الطرق للتغلب على هذه المشكلة على مر السنين، لكن شركة مايكروسوفت تتعامل معها أخيرًا وتصلحها في تحديث ويندوز 10 القادم.

وتحدث المشكلة عندما يستيقظ جهاز الحاسب من وضع السكون، حيث يمكن لجميع التطبيقات الموجودة عبر الشاشة الثانوية الظهور فجأة ضمن الشاشة الرئيسية.

وتوضح ميشيل شيونغ، مديرة البرامج في فريق الرسومات في شركة مايكروسوفت: توصف هذه المشكلة باسم (Rapid HPD)، ويؤثر هذا السلوك في إعدادات الشاشات المتعددة DisplayPort، مما يؤدي إلى إعادة ترتيب سطح المكتب بشكل غير مرغوب فيه.

وتعد هذه المشكلة مزعجة بشكل خاص إذا كنت تستخدم حاسب محمول بشاشة ثانوية أو إذا دخلت الشاشة الإضافية في وضع السكون العميق ويعتقد ويندوز 10 أنه تم فصلها.

ويقوم ويندوز 10 بعد ذلك بنقل جميع تطبيقاتك إلى الشاشة الأخرى، وعليك سحبها جميعًا يدويًا.

وتعمل شركة مايكروسوفت على منع Rapid HPD من إعادة ترتيب تطبيقات ويندوز 10، وهناك إصلاح قادم في تحديث ويندوز 10 الكبير المقرر إجراؤه في وقت لاحق من هذا العام.

وتحتاج إلى الانضمام إلى برنامج ويندوز إنسايدر Windows Insider واستخدام الإصدار 21287 أو الإصدارات الأحدث للحصول على الميزة الجديدة.

ومن المفترض أن تعمل الميزة بشكل افتراضي إذا كنت متصلاً بشاشة خارجية واحدة على الأقل عبر الحاسب المحمول، أو شاشتين عبر الحاسب المكتبي.

ومن المتوقع أن تقوم شركة مايكروسوفت بشحن هذا التحديث النهائي في شهر أكتوبر.

كما يتضمن تحديث شركة مايكروسوفت الكبير القادم لنظام التشغيل ويندوز 10 في وقت لاحق من هذا العام بعض التحسينات الصوتية المهمة.

ويحصل نظام التشغيل على دعم للترميز الصوتي المتقدم AAC عبر البلوتوث، مما يمنح المستخدمين المزيد من الخيارات بشأن سماعات الرأس ومكبرات الصوت العاملة بتقنية البلوتوث.

ولطالما دعم ويندوز ترميز SBC و AptX عبر البلوتوث، لكن دعم AAC يفتح أيضًا إمكانية تحسين جودة الصوت لمجموعة سماعات الرأس من شركة آبل ومن خلال iTunes أو آبل ميوزك عبر ويندوز.

وكانت شركة آبل في السابق توظف مهندسين لبناء الجيل التالي من تطبيقات الوسائط لنظام التشغيل ويندوز، وسيكون دعم AAC بمثابة تحسين قوي لأي تطبيق آبل ميوزك محتمل، أو مجرد البث عبر المتصفح.

وتعمل شركة مايكروسوفت أيضًا على تغيير طريقة تحديد مدخلات البلوتوث في نظام التشغيل ويندوز 10.

وإذا نقرت في الوقت الحالي على قائمة الصوت في شريط المهام، فإنك ترى حسابات متعددة لجميع سماعات الرأس ومكبرات الصوت المتصلة بجهاز.

ويسبب هذا الأمر الحيرة أثناء محاولة معرفة المدخلات التي يجب النقر عليها إذا كنت تريد الاستماع إلى الموسيقى أو التحدث إلى شخص ما.

ويتحول ويندوز 10 من الآن فصاعدًا تلقائيًا إلى حساب البلوتوث الصحيح بدلاً من ذلك، وكل ما عليك فعله هو تحديد الجهاز الذي تريد سماع كل شيء من خلاله.