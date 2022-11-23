إطلاق سلسلة Honor 80 بكاميرا متميزة بدقة 160 ميغا بيكسل

أعلنت شركة Honor الصينية عن إطلاق سلسلة هواتف Honor 80 التي تشمل الإصدار الرئيسي مع إصدار Honor 80 Pro، والتي تنطلق بمستشعر رئيسي بدقة 160 ميغا بيكسل.

هاتف Honor 80 Pro

يتميز هاتف Honor 80 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يضم الهاتف شاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش بجودة عرض 1.5K، وتدعم معدل تحديث 120Hz مع تعتيم PWM بتردد 1920MHz.

أيضاً يأتي الهاتف بوزن 188 جرام، وسماكة 7.8مم، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة MagicOS 7.0، ويضم كاميرة سيلفي مزدوجة في فتحات الشاشة، والتي تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميغا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميغا بيكسل.

بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 160 ميغا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميغا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميغا بيكسل لعمق التصوير.

ويتوفر هاتف Honor 80 Pro بألوان الأسود والأخضر والوردي وأيضاً اللون الأزرق، بسعر يبدأ من 489 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 ججيا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

هاتف Honor 80

يتميز الهاتف بشاشة OLED منحنية بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وتضم الشاشة مستشعر سيلفي بدقة 32 ميغا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 782G، ويضم بطارية بقدرة 4800 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

وتأتي إعدادات الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 160 ميغا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميغا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميغا بيكسل لدعم لقطات macro، وتتميز الكاميرة بتصميم بشكل “8”.

كما ينطلق الهاتف بواجهة MagicOS 7.0 ونظام تشغيل Android 12، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأخضر، والأزرق إلى جانب اللون الوردي بسعر يبدأ من 377 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.