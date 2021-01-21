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إطلاق "فالكون-9" إلى الفضاء.. على متنه مجموعة جديدة من الأقمار

21 - يناير - 2021
"فالكون 9"

"فالكون 9"

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أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن إطلاق صاروخ النقل “فالكون-9” إلى الفضاء وعلى متنه مجموعة جديدة من أقمار ستارلنك الصناعية.

وأطلق صاروخ النقل “فالكون 9” للمرة الثامنة باستخدام المرحلة الأولى، من مطار كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وبعد مضي بعض الوقت على إطلاقه هبطت المرحلة الأولى على المنصة العائمة في المحيط الأطلسي، لتستخدم مرة أخرى لاحقا.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه المجموعة التي تضم 60 قمرا، هي المجموعة السابعة عشرة لأقمار ستارلينك الصناعية، التي تطلقها إلى الفضاء شركة سبيس إكس الأمريكية، حيث وصل العدد الإجمالي لهذه الأقمار في الفضاء إلى أكثر من ألف قمر صناعي.

وأقمار ستارلينك هي شبكة أقمار صناعية من جيل المستقبل، تضم حوالي 12 ألف قمر صناعي، بدأت شركة سبيس إكس، بإطلاقها عام 2018 ومهمتها توفير الإنترنت على نطاق واسع لسكان كافة مناطق الأرض.

وقد بدأت الشركة باختبار هذه الشبكة بين المستخدمين العاديين مقابل 499 دولارا لمعدات الإرسال والاستقبال، واشتراك شهري مقداره 99 دولارا، وهذا المبلغ أقل من رسوم مقدمي خدمة الإنترنت الرئيسيين في الولايات المتحدة، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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