إطلاق لعبة Pac-Man الجماعية من فيسبوك

كشف مارك زوكربيرج عن ظهور مجتمع Pac-Man لأول مرة عبر منصة فيسبوك للألعاب Facebook Gaming كإحدى الألعاب الأولى حيث يمكن للجمهور اللعب معًا أثناء المشاهدة.

ويتمكن المشاهدون والمبدعون من بث مباريات Pac-Man مباشرةً، ويمكن للجمهور أن يتخذ جانبًا ويتحكم في حركة الأشباح في اللعبة أثناء مطاردة شخصيات Pac-Man وهم يلتهمون النقاط.

وطورت Genvid Technologies اللعبة باستخدام منصتها التكنولوجية القائمة على السحابة بالشراكة مع Bandai Namco.

علاوة على ذلك تمكن ميزة تسمى Play With Streamer أعضاء الجمهور من الانضمام إلى لعبة باستخدام جهاز بث كجزء من العرض.

ونشر زوكربيرغ حول اللعبة الجديدة استنادًا إلى امتياز Pac-Man البالغ من العمر 40 عامًا لـ Bandai Namco عبر صفحته ضمن فيسبوك.

وكتب: Pac-Man قادمة إلى فيسبوك للألعاب. تتمكن من لعب هذه اللعبة الكلاسيكية مع الأصدقاء، ومشاهدة صناع المحتوى وهم يلعبون وبناء متاهاتك الخاصة. الألعاب جزء كبير من ميتافيرس، وأنا أتطلع إلى رؤية ألعاب مثل هذه تصبح أكثر تفاعلية وغامرة.

ونشر زوكربيرج أيضًا مقطع فيديو له وهو يلعب مع عدد قليل من مديري الشركة الآخرين. وتربط اللعبة اللاعبين وصناع محتوى الألعاب والمشاهدين معًا بطرق جديدة.

وتتمتع فيسبوك بحضور في الجانب الاجتماعي للألعاب. وقد اتخذت خطوات نحو استضافة الألعاب من خلال تجارب الألعاب السحابية عبر الهاتف المحمول وسطح المكتب. كما أنها تحتوي على منصة لصناع المحتوى لبث أسلوب اللعب وتحقيق الدخل من معجبيهم.

توفر فيسبوك مكانًا للأشخاص للتواصل حول الألعاب واهتماماتهم المشتركة للألعاب. ولديها أكثر من 900 مليون شخص يلعبون أو يشاهدون أو يتواصلون حول الألعاب.

ويمكنك اللعب منفردًا أو من خلال اللعب الجماعي التعاوني في الوقت الفعلي في مجموعات تصل إلى أربعة، والعمل معًا لإكمال كل متاهة مع الاستمرار في التنافس للحصول على أعلى مجموع نقاط.

بالإضافة إلى المتاهات المضمنة في مجتمع Pac-Man، يمكن للاعبين إنشاء مستوياتهم والتحديات الخاصة من خلال أداة Maze Creator.

وتمثل Pac-Man لعبة فورية مجانية عبر فيسبوك تعمل على الفور عندما تنقر على رابط عبر آيفون أو أندرويد أو سطح المكتب. ولديها مسار صوتي جديد مسجل في اليابان مع فرقة موسيقية. كما لديها تعريب في مجموعة متنوعة من اللغات.

وعند اللعب، يمكن للفريق رؤية وجوه بعضهم بعضًا، أو يمكن إخفاء الوجوه والحصول على لعبة بوضع ملء الشاشة. كما يمكنك أيضًا لعب لعبة Pac-Man الكلاسيكية.

ويتميز مجتمع Pac-Man أيضًا بما يسمى تفاعلات فيسبوك مع وضع Watch، التي تم إطلاقها في مرحلة تجريبية.

وفي وضع Watch، يتم تحويل المتاهات الثنائية الأبعاد إلى عرض ثلاثي الأبعاد متساوي القياس، ويمكن للمشاهدين تشغيل لعبة Pac-Man أو الأشباح. كما يمكن أن تظهر الخرائط التي أنشأها المستخدم في وضع Watch أيضًا.