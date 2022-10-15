إطلاق ماوس الألعاب المتميزة Logitech G502 X في الصين.. كم بلغ سعرها؟

أعلنت شركة “Logitech” الأمريكية السويسرية عن إطلاق ماوس الألعاب المتميزة Logitech G502 X في الصين، حيث تأتي مزودة بمستشعر Hero 25K وحركة Lightforce البصرية الدقيقة.

جدير بالذكر انه تم الكشف عن المنتج الشهر الماضي في الهند. يستخدم ماوس الألعاب Logitech G502 X هياكل خارجية رقيقة الجدران وعجلات تمرير خفيفة للغاية مما يجعل استخدامه أقل إجهادًا.

يوفر مستشعر الألعاب عالي الدقة Hero 25K المدمج ما يصل إلى خمسة خيارات من الحساسية باستخدام برنامج G Hub. يتميز ماوس الألعاب أيضًا بالحركة الدقيقة الضوئية الجديدة Lightforce وتقنية الاتصال اللاسلكي Lightspeed.

تعتبر Lightforce تقنية microswitch وهي مزيج من المفاتيح الضوئية والميكانيكية. فهي تجمع بين أفضل كلا المفتاحين لتوفير تجربة ألعاب عالية الأوكتان.

يوفر غاسل Lightsync إضاءة مبهرة لزيادة سرعة تجربة الألعاب. يحتوي G502 X على أقدام فأرة PTFE تتيح للاعب الحصول على تجربة خالية من الاحتكاك عند استخدام الجهاز.

يباع ماوس الألعاب Logitech G502 X في الصين بسعر يبدأ من 499 يوان (حوالي 69 دولارًا).