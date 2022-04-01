إطلاق منصة باينانس في الإمارات يفتح أبواباً متميزة للتوظيف

في منتصف شهر آذار الماضي، تمكنت منصة “بينانس” وهي أكبر بورصة رقمية في العالم من الحصول على رخصتها الثانية في دولة الإمارات بعد ساعات من حصولها على الرخصة ذاتها من البحرين.

وقد أدى تواجد المنصة الرسمية في الإمارات لزيادة الطلب على توظيف العاملين والمساعدة في صياغة لوائح الأصول الافتراضية الجديدة في دبي، وفقًا لما أعلنه أعلن الرئيس الإقليمي للمنصة.

وتعمق أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول في العالم، الروابط مع الإمارات في الأشهر الأخيرة، حيث تحاول الدولة الخليجية طرح نفسها بصفتها مركز الأصول الرقمية الجديد في العالم وتعمل على وضع اللوائح الناظمة لها.

وأوضح رئيس باينانس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ريتشارد تنغ: “يمثل الأمر إطار عمل تدريجي للغاية، ويسعدنا جدًا أن نكون جزءًا من هذه العملية، ونعمل عن كثب مع حكومة دبي”.

وأضاف تنغ: “أتمنى أن تتبنى المزيد من الهيئات الناظمة على مستوى العالم هذا النهج الذي تتبعه دبي والمتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

خضوع للتدقيق

واجهت باينانس، منذ تأسيسها في عام 2017، تدقيقًا من الحكومات والجهات الرقابية المالية لتقييم قطاع العملات المشفرة الذي ازدهر في بيئة غير خاضعة للتنظيم الرقابي في الغالب.

وأكد تنغ: “تلتزم باينانس بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال، من حيث العقوبات العالمية واستمارة اعرف عميلك (KYC)”.

وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على توظيف أكثر من 100 وظيفة في الإمارات العربية المتحدة، وتظهر الوظائف الشاغرة على موقع LinkedIn، بعد أن حصلت على ترخيص من قبل الهيئة الناظمة الجديد للأصول الافتراضية في دبي هذا الشهر.

ويحرص الرئيس التنفيذي لمنصة باينانس، تشانغبينغ زاو، على زيارة الإمارات بصورة منتظمة، وذكر أنه اشترى منزلاً هناك في العام الماضي.

فيما وقّعت الشركة في ديسمبر/ كانون الأول على شراكة مع هيئة مركز دبي التجاري العالمي لمساعدتها في إنشاء وتنظيم منظومة دولية متكاملة للأصول الافتراضية، لكن تنغ لم يذكر ما إذا كانت دبي ستصبح مقرًا للمنصة.

شركة بلا مقر

تقول باينانس إنها ليس لديها مقر ولم تحدد الكيان الذي يتحكم في بورصتها الرئيسية، على الرغم من أن زاو أوضح أنه يريد إنشاء عدد من المراكز الإقليمية.

وأضاف زاو “من المؤكد أن دبي مركز مهم للغاية نتطلع إليه للنظر في خيارات مختلفة للمضي قدمًا”، مشيرًا إلى أن “المداولات الداخلية” استمرت حول المكان الذي سيكون فيه مقر باينانس.

أول قانون للأصول الرقمية

أصدرت دبي، إحدى الإمارات السبع في الإمارات العربية المتحدة والمركز التجاري للمنطقة، في مارس/ آذار أول قانون للأصول الرقمية وشكلت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA).

منحت دبي مؤخرًا رخصة عمل لمنصة باينانس ومنافِستها FTX Europe، كما تنشئ شركات مثل crypto.com مكاتب لها في الإمارة.

تولى تنغ منصب رئيس باينانس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن قضى فترة قصيرة في سنغافورة التي سحبت باينانس في أواخر العام الماضي طلبها للترخيص فيها بموجب ضوابط تنظيمية جديدة، وذلك بعد أن حذرت السلطات هناك في وقت سابق من أن باينانس يمكن أن تكون منتهكة للقوانين المحلية ويجب أن تتوقف عن تقديم خدمات الدفع لسكان سنغافورة.