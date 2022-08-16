إطلاق منصة للعملات الرقمية في البرازيل ستضم أكثر من 3 مليون مستخدم

أعلنت شركة الوساطة البرازيلية العملاقة إكس بي إنك، عن إطلاق منصة تداول العملات المشفرة إكستيج، بشكل رسمي في البرزايل.

ومن المتوقع أن يجلب إطلاق تلك المنصة ٣,٦ ملايين مستخدم محتمل إلى أسواق العملات المشفرة.

أطلقت شركة الوساطة البرازيلية العملاقة إكس بي إنك رسميًا منصة تداول العملات المشفرة إكستيج في البرازيل، مما يجلب ٣,٦ ملايين مستخدم محتمل إلى أسواق العملات المشفرة.

في البداية، سيتمكن عملاء إكس بي إنك البالغ عددهم ٣,٦ ملايين عميل من الوصول إلى تداول بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، لكن الوسيط أخبر كوينتيليغراف في مايو أن هناك خططًا لـ “دعم الأصول الرقمية الأخرى والمنتجات الاستثمارية القائمة على أصول العملات المشفرة في المستقبل.”

تم تطوير إكستيج بالشراكة مع بورصة ناسداك الأمريكية الكبرى وشركة بيتغو لحفظ العملات المشفرة، وقد تم دمج إكستيج بالكامل في نظام إكس بي البيئي، مما يسمح للمستخدمين بإجراء صفقات عملات مشفرة على تطبيقها الحالي.

ومع ذلك، قال مدير المنتجات المالية في إكس بي، لوكاس رابيتشيني، لرويترز في مقابلة في يوليو، إنه لن يُسمح إلا للعملاء الذين لديهم “ملف استثماري مناسب لمثل هذه العمليات” بالدخول إلى منصة إكستيج.

واستنادًا إلى تقنية تداول ناسداك، تتكامل إكستيج أيضًا مع ميتا تريد ٥، وهي أداة تداول العملات الأجنبية والأسهم.

وقد تم تعيين شركة بيتغو لحفظ العملات المشفرة لتكون أمين حفظ العملات المشفرة، حيث تقوم بتخزين معظم أصول إكستيج في محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت.