إطلاق 5 برامج تجريبية للعملات الرقمية للبنك المركزي الأمريكي

يعتزم مشروع Digital Dollar غير الربحي في الولايات المتحدة، إطلاق خمسة برامج تجريبية على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة لاختبار الاستخدامات المحتملة لعملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي وهي أول جهد من نوعه في الولايات المتحدة.

سيتم تمويل المشاريع التجريبية للقطاع الخاص في البداية من قبل شركة Accenture Plc وستشمل الشركات المالية وتجار التجزئة والمنظمات غير الحكومية من بين آخرين. الهدف هو توليد البيانات التي يمكن أن تساعد صانعي السياسة في الولايات المتحدة على تطوير دولار رقمي.

شراكة بين Accenture ومؤسسة Digital Dollar، تم إنشاء مشروع Digital Dollar العام الماضي لتعزيز البحث في عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي (CBDC).

قال كريستوفر جيانكارلو، الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة والمؤسس المشارك لمؤسسة Digital Dollar: “هناك مؤتمرات وأوراق بحثية تصدر كل أسبوع حول العالم بشأن عملات البنوك المركزية الرقمية استنادًا إلى بيانات من بلدان أخرى”.

“ما لا يوجد، هو أي بيانات واختبارات حقيقية من الولايات المتحدة لإثراء هذا النقاش. وأضاف جيانكارلو: “نحن نسعى إلى إنشاء تلك البيانات الواقعية”.

عملات البنوك المركزية الرقمية هي المكافئ الرقمي للأوراق النقدية والعملات المعدنية، ما يمنح أصحابها حق مطالبة رقمية مباشرة بالبنك المركزي ويسمح لهم بإجراء مدفوعات إلكترونية فورية.

في حين أن بطاقات الخصم أو تطبيقات الدفع هي شكل من أشكال النقد الرقمي، يتم إنشاء هذه المعاملات من قبل البنوك التجارية بناءً على أموال البنوك المركزية التي تقترض في حسابات تلك البنوك. فهي ليست مدعومة بالكامل من الحكومة، ويمكن أن تستغرق أيامًا لتسويتها ، وغالبًا ما تتحمل رسومًا. في غضون ذلك، يتم التحكم في العملات المشفرة من قبل جهات خاصة.

تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في الصين وأوروبا، على تسريع مشاريع CBDC لدرء التهديدات من العملات المشفرة وتحسين أنظمة الدفع.

بصفته وصيًا للعملة الأكثر استخدامًا في العالم ، يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذر أكبر. إنها تعمل مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لبناء منصة تكنولوجية للدولار الرقمي الافتراضي، لكن الرئيس جيروم باول قال الأسبوع الماضي إن الحصول على دولار رقمي بشكل صحيح أكثر أهمية من أن يكون سريعًا .

قال جيانكارلو إن باول كان محقًا في توخي الحذر، لكن مع تقدم الصين، يجب على الولايات المتحدة أن تقود نقاشًا حول دمج القيم الأمريكية مثل الخصوصية وحرية التجارة والكلام في تطوير CBDCs.

وأضاف جيانكارلو: “من المهم أن تؤكد الولايات المتحدة ريادتها كما فعلت في الابتكارات التكنولوجية السابقة”.

قال جيانكارلو إن الدولار الرقمي يمكن أن يعزز أيضًا الشمول المالي في الولايات المتحدة ، حيث تعيق رسوم المعاملات وصول العديد من الأمريكيين إلى الخدمات المالية السائدة.

وستكمل البرامج التجريبية Digital Dollar ، التي سيتم إطلاق ثلاثة منها في الشهرين المقبلين، مشروع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلال توليد بيانات حول الاستخدامات الوظيفية والاجتماعية والتجارية والفوائد والجوانب الأخرى للدولار الرقمي. البيانات المقرر نشرها علنا.

عملت Accenture في عدد من مشاريع CBDC بما في ذلك في كندا وسنغافورة وفرنسا.

قال ديفيد تريت، كبير المديرين الإداريين في شركة Accenture، إن عملات البنوك المركزية الرقمية ستوجد جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من النقود المادية والإلكترونية ، بدلاً من استبدالها.

قال تريت: “إنه ليس الدواء الشافي لجميع الأموال”. “سنستخدم النقد المادي والعملات لبعض الوقت.”