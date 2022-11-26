إعادة إحياء فيروسات "الزومبي" المجمدة.. كارثة تهدد البشرية

مع ارتفاع درجة حرارة العالم ، تذوب شرائح واسعة من التربة الصقيعية ، مطلقةً موادًا كانت عالقة في قبضتها الجليدية لسنوات. يتضمن ذلك عددًا كبيرًا من الفيروسات التي ظلت كامنة لمئات الآلاف من السنين في بعض الحالات.

كشف فريق من العلماء أن الفيروس القديم الذي تجمد في التربة الصقيعية في سيبيريا لمدة 48500 عام أصبح الأقدم على الإطلاق حتى الآن وهو من بين 7 أنواع من الفيروسات في التربة الصقيعية التي تم إنعاشها بعد آلاف السنين.

وتم تجميد أصغرها منذ 27000 عام، وتم تجميد أكبرها، المسمى باندورا Pandoravirus yedoma، لمدة 48500 عام، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وعلى الرغم من أن الفيروسات لا تعد خطرًا على البشر، إلا أن العلماء يحذرون من أن الفيروسات الأخرى التي يتعرض لها الجليد الذائب يمكن أن تكون “كارثية” وتؤدي إلى جوائح جديدة.

وقال جان ميشيل كلافيري عالم الفيروسات بجامعة “إيكس مرسيليا” في فرنسا، لصحيفة “نيو ساينتست”، إن “عمر 48500 عام هو رقم قياسي عالمي”.

وسمي فيروس باندورا “pandoravirus” على اسم “صندوق باندورا”، وهو جنس من الفيروسات العملاقة التي تم اكتشافها لأول مرة، في العام 2013، وثاني أكبر حجم فيزيائي من أي جنس فيروسي معروف بعد pithovirus.

ويبلغ طول فيروس باندورا ميكرومترًا واحدًا وعرضه 0.5 ميكرومتر، مما يعني أنه يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي.

وتم العثور على هذه العينة في التربة الصقيعية على عمق 52 قدمًا (16 مترًا) أسفل قاع بحيرة في روسيا.

وقام البروفيسور كلافيري وزملاؤه في السابق بإحياء فيروسين يبلغان من العمر 30 ألف عام من التربة الصقيعية، تم الإعلان عن أولهما، في العام 2014.

وكافة الفيروسات التسعة تلك قادرة على إصابة الكائنات وحيدة الخلية المعروفة باسم الأميبا، ولكن ليس النباتات أو الحيوانات.

ومع ذلك، يمكن أن تكون الفيروسات المجمدة الأخرى شديدة الخطورة على الحياة النباتية والحيوانية، بما في ذلك البشر.

وتم تصنيف حوالي 65 % من الأراضي الروسية على أنها أرض دائمة التجمد ، وهي أرض تظل مجمدة بشكل دائم حتى خلال أشهر الصيف.

ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري بدأت الأرض الآن في الذوبان ما أدى إلى تفكك الحيوانات والأشياء التي تم تجميدها منذ آلاف السنين.

واكتشفت بقايا وحيد القرن الصوفي التي انقرضت منذ حوالي 14000 عام ورأس ذئب عمره 40 ألف عام، وقد حفظت بشكل مثالي ولا يزال يحتوي على الفراء، في السنوات الأخيرة.



لكن اكتشاف مثل هذه العينات المحفوظة جيدًا قد أدى أيضًا إلى إثارة الخوف من أن الأمراض التي قد تكون حملتها الحيوانات يمكن أن يتم تجميدها معها، وعلى عكس مضيفيها قد تنجو من الذوبان.

وحذَّر البروفيسور كلافيري، العام الماضي، من أدلة قوية على أنه “يمكن إحياء البكتيريا من التربة الصقيعية العميقة”، حتى أنه اكتشف أحد هذه الفيروسات بنفسه وهو الفيروس البثري، والذي بدأ بمهاجمة الأميبات وقتلها عندما أُذيبت من التربة الصقيعية.

وفي حين أن الفيروس، الذي تم تجميده لنحو 30 ألف عام قبل التجربة، غير ضار بالبشر، قال البروفيسور كلافيري إنه يوضح أن الفيروسات المجمدة لفترة طويلة يمكن أن “تستيقظ” وتبدأ في إعادة إصابة المضيف.

ويختلف العلماء حول العمر الدقيق للغطاء الجليدي في القطب الشمالي، والتربة الصقيعية التي تحيط به، وبالتالي عمر الأشياء التي يحتوي عليها.

لكن معظم الاكتشافات التي تم فك تجميدها والتي تم اكتشافها حتى الآن تعود إلى العصر الجليدي الأخير، منذ حوالي 115000 إلى 11700 عام.

وفي ورقتهم البحثية، قال البروفيسور كلافيري وزملاؤه إن “إطلاق البكتيريا الحية أو العتائق التي ظلت في “cryptobiosis” في التربة الصقيعية لملايين السنين يمثل مصدر قلق محتمل للصحة العامة”.

ويقولون إن “الوضع سيكون أكثر كارثية في حالة الأمراض النباتية أو الحيوانية أو البشرية الناجمة عن إحياء فيروس قديم غير معروف”.

وتابعوا: “كما هو موثق جيدًا، للأسف، من قبل الأوبئة الحديثة (والمستمرة)، فإن كل فيروس جديد، حتى بالنسبة للعائلات المعروفة، يتطلب دائمًا تطوير استجابات طبية محددة للغاية، مثل الأدوية المضادة للفيروسات أو اللقاحات الجديدة”.

والمنطقة القطبية الشمالية هي بالطبع أقل كثافة سكانية من أجزاء أخرى من العالم، لكن البروفيسور كلافيري قال إن “المزيد من الناس يذهبون الآن إلى هناك لاستخراج الموارد مثل الذهب والماس”.

ويؤكد أنه “لسوء الحظ، فإن الخطوة الأولى في استخراج هذه الموارد هي تجريد الطبقات العليا من التربة الصقيعية، وبالتالي تعريض الناس للفيروسات”.



ويقول الباحثون: “من المستحيل تقدير المدة التي يمكن أن تظل فيها هذه الفيروسات معدية بمجرد تعرضها للظروف الخارجية (ضوء الأشعة فوق البنفسجية والأكسجين والحرارة) ، ومدى احتمالية مواجهتها وإصابة مضيف مناسب في الفاصل الزمني”.

وأضافوا: “لكن الخطر لا بد أن يزداد في سياق الاحتباس الحراري عندما يستمر ذوبان الجليد الدائم في التسارع، وسيعيش المزيد من الناس في القطب الشمالي في أعقاب المشاريع الصناعية”.

وخلال الشهر الماضي، حذَّر العلماء من أن فرصة انتقال الفيروس إلى أنواع أخرى تزداد مع ذوبان الأنهار الجليدية التي تتحرك ببطء في أنهار الجليد.

ويمكن للمياه الذائبة من الأنهار الجليدية أن تنقل مسببات الأمراض إلى مضيفات جديدة، مما يجعل أجزاء من القطب الشمالي “أرضًا خصبة للأوبئة الناشئة”.