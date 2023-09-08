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إعلانٌ مفاجئ.. "غوغل" تستعدّ لإيقاف "تطبيق شهير"

منذ ساعة واحدة
غوغل

غوغل

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تستعد شركة “غوغل” لإيقاف تطبيقها الشهير، الذي يسمح للمستخدمين بشراء أفلام هوليوود وبرامج تلفزيونية متميزة، حيث استقبل مستخدمو “Android TV” رسالة عبر البريد الإلكتروني من عملاق الإنترنت، يخبرهم فيها بأن “تطبيق Google Play Movies & TV لن يكون متاحًا على جهاز Android TV الخاص بك اعتبارًا من 05 تشرين الأول/ أكتوبر 2023”.

وبدلًا من ذلك، سيتمكن المستخدمون من شراء الأفلام أو استئجارها من خلال علامة التبويب “Shop” على “أندرويد تي في”، بينما يتوفر المحتوى أيضًا من خلال “YouTube” و”Google TV”.

وعبّر عدد من المستخدمين عن تفاجئهم بالإعلان، حيث كتب أحدهم على عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه “حزين للغاية”، فيما ذكر آخرون أن التطبيق “كان عبارة عن قمامة في كل الأحوال”، مشيرين إلى أنّ “غوغل قررت إيقافه لأنها لم تتمكن من إقناع أي شخص بمشاهدة المحتوى الذي يعرضه”، حسب ما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفق الصحيفة فإن العديد من العملاء لن يلاحظوا الفرق، بخاصة إذا كانوا يمتلكون أدوات “Google TV” أحدث مثل “Chromecast”، وهو محول وسائط يسمح للمستخدمين بتشغيل محتويات، مثل مقاطع الفيديو والموسيقى، على تلفزيون رقمي.

كما هو الحال في الهواتف الذكية، حيث تم بالفعل استبدال تطبيق Play Movies & TV على Chromecast بـ “Google TV”.

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