إعلان من “إل جي” لمستخدميها بعد اعتزالها “بيزنس” الهواتف الذكية

فاجأت شركة “إل جي” الكورية، كافة مستخدميها بإعلان مهم وصفته بـ”تعهد لمدة 3 سنوات”، بعدما صدمتهم بأنها ستخرج من سباق تصنيع الهواتف الذكية.

أعلنت “إل جي” الكورية الجنوبية للإلكترونيات، في بيان رسمي، عن أنها ستطرح في المستقبل تحديثات لنظام تشغيل هواتف “أندرويد” للعديد من هواتفها الذكية.

وأشارت إلى أن هواتفها “فيلفيت” و”وينغ” و”جي” و”في” التي صنعت في عام 2019 أو بعده ستحصل على 3 تحديثات لنظام “أندرويد” من عام إصدارها.

وأضافت أن طرازات معينة من إنتاج العام الماضي 2020 ستحصل على تحديثين “أندرويد”، وهي “إل جي ستايلو” سلسلة “كيه”.

وتم إصدار هاتف “فيلفيت” من شركة “إل جي” العام الماضي بنظام “أندرويد 10″، وسيحصل على تحديث “أندرويد 11 و12 و13”.

ووصفت شركة “إل جي” إعلانها، بشكل مختلف، بأنه “تعهد لمدة ثلاث سنوات” و”ضمان تحديث ثلاثة أنظمة تشغيل”.

يعتبر إعلان “إل جي” مفاجئا بعض الشيء، لأن هواتفها بشكل عام لم يكن من المتوقع أن تحصل على العديد من التحديثات حتى عندما كانت تعمل بالفعل في مجال الهواتف الذكية.

وأعلنت شركة “إل جي”، الاثنين الماضي، إنها ستوقف إنتاج ومبيعات قسم الهواتف الذكية الذي يتكبد خسائر.

وكانت إل جي قد أعلنت في كانون الثاني أنها تدرس جميع الخيارات لهذا النشاط.

وكان تاريخ قسم الهواتف الذكية في إل جي حافلا بالفشل والمآسي المستمرة في السنوات القليلة الماضية، وبالرغم من محاولات الشركة المستمرة للابتكار وتعديل الأمور، إلا أنها فشلت في تحقيق ربح من أعمال الهواتف الذكية.

عملية الإغلاق تمثل خسارة كبيرة لنظام أندرويد البيئي، إذ كانت لاعبا رئيسيا تاريخيا في نظام أندرويد البيئي.

وجلبت الشركة هواتف أسطورية مثل “LG G2″، كما أنها كانت صانعة لهواتف شهيرة أخرى، مثل: “Nexus 5 و Nexus 5X و Google Pixel 2 XL”، وفقا لـ “البوابة العربية لتقنية”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.