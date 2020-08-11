إغلاق 16 قناة في يوتيوب لاتباطها بحملة موجهة للحكومة الإيرانية ضد السعودية وأميركا

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قالت شركة غوغل إنها أغلقت 16 قناة في منصة يوتيوب في الربع الثاني من 2020، مُضحة أنها تعمل بطريقة مُنسقة ضمن شبكة تدعمها الحكومة الإيرانية.

جاء ذلك في آخر تحديث نشرته غوغل في مدونتها بشأن حملات وعمليات التأثير المُنسقة عبر قنوات في يوتيوب، قبل أن تُغلقها الشركة مؤخرًا.

وأضافت غوغل أنها أنهت 16 قناة في يوتيوب، وحسابًا إعلانيًا واحدًا وحسابًا واحدًا في خدمتها أد سينس AdSense، كجزء من تحقيقها المستمر في عمليات التأثير المنسقة المرتبطة بإيران.

وأشارت غوغل إلى أن هذه القنوات ترتبط بحملة تابعة لشبكة الاتحاد الدولي للإعلام الافتراضي، التي ترعاها الدولة الإيرانية.

واعتادت هذه القنوات نشر محتوى باللغة العربية يتعلق بطريقة تعامل الولايات المتحدة مع وباء فيروس كورونا، ومضمون العلاقات السعودية الأمريكية.

وأغلقت غوغل 3 قنوات في يوتيوب، ذات صلة بحملة تأثير مُنسقة مرتبطة بإيران. ونشرت الحملة محتوى باللغتين البوسنية والعربية ينتقد الولايات المتحدة ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكانت هذه الحملة مُتسقة مع النتائج المماثلة التي أبلغ عنها فيسبوك.

كما أنهت غوغل قنوات ترتبط بحملات تأثير مُرتبطة بروسيا والصين، استهدفت نشر محتوى بلغات عديدة حول السياسة الروسية والسورية، واستجابة أمريكا لوباء كورونا، والاحتجاجات المطالبة بالعدالة للأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، الذي قُتل على يد الشرطة.

بجانب حظر لقد حظرنا 3 من مطوري غوغل بلاي، كانوا جزءًا من حملة تنشر محتوى إخباريًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية، تستهدف الجماهير الانتخابية في إفريقيا. وترتبط بشركة علاقات عامة مقرها تونس.