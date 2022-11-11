إفلاس منصّة عملات مشفّرة في الولايات المتحدة

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن بورصة العملات المشفرة إف تي إكس FTX، الجمعة، ستبدأ إجراءات الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، بينما استقال رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد.

وأعلنت FTX، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، أنها ستقدّم ملفًا بشأن الإفلاس، مع تنحي رئيسها التنفيذي، سام بانكمان فرايد، في أعقاب فضيحة تداول أثارت استفسارات تنظيمية للشركة.

وكان الانهيار الدراماتيكي للشركة، والذي اشتد في الأيام القليلة الماضية، بمثابة انهيار مذهل لما كان يعتقد أنه أحد أكثر شركات التشفير استقرارًا في العالم. بدلًا من ذلك، هناك الآن مستثمرون غاضبون وعدد متزايد من الكيانات الحكومية تحاول تحديد ما حدث.

في السياق، أطلقت وزارة العدل واثنان من المنظمين الفيدراليين تحقيقات في FTX، للنظر في ما إذا كانت بورصة العملات المشفرة المنهارة قد تجاوزت القواعد المتعلقة بحماية ودائع المستهلكين والعلاقات مع الشركات التابعة للتداول، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الاستفسارات.

سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة FTX استتقال من منصبه، وتم تعيين جون ج.

وقالت FTX في بيان إن حوالي 130 شركة تابعة إضافية بما في ذلك FTX US و Alameda Research بدأت أيضا عملية الإفلاس.