إليكم أبرز ما ستقدمه “بلاي ستيشن 5” خلال عام 2021

يعتبر إطلاق “بلاي ستيشن 5” في عام 2020 أهد حدث بالنسبة لشركة سوني العملاقة، وتلاقي هذه النسخة نجاحا باهرا حيث كان الطلب على PS5 غير مسبوق لا سيما أن (بلاي ستيشن 5) قد تفوق بشكل بارز في اختبارات الأداء على منافسه (إكس بوكس سيرس إكس) من مايكروسوفت.

وفيما يلي سنستعرض أهم الترقيات المتوقعة في بلاي ستيشن 5 خلال عام 2021:

1- إصدارات جديدة من الألعاب:

من المتوقع أن تطلق شركة سوني الكثير من ألعاب الفيديو في عام 2021، ومن ضمن الألعاب المنتظر بشدة، الإصدارات الجديدة من لعبتي Horizon Forbidden West و God of War: Ragnarok التي تعتبر بلا شك اثنتين من أكبر الألعاب المتوقع إطلاقها في هذا العام.

حيث حصلت الإصدارات السابقة من كلتا اللعبتين على استحسان النقاد، وتتميز بأحدث التقنيات وأفضل القصص في عالم ألعاب الفيديو، ومن من المتوقع أن يكون إصدار هاتين اللعبتين بالتحديد سبب أساسي للكثير من اللاعبين للترقية إلى منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5).

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة أيضا أيضًا لإطلاق لعبتي Ratchet and Clank: Rift Apart و Gran Turismo 7 لمنصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) في هذا العام.

حيث نجد أن لعبة Gran Turismo 7 بالتحديد كانت إحدى الألعاب الأساسية في فئة ألعاب السباقات في الطرز السابقة من جهاز بلاي ستيشن لأكثر من عقدين، ومن ثم من المتوقع أن يكون الإصدار القادم لمنصة (بلاي ستيشن 5) الأكثر تطورًا حتى الآن.

وبشكل أساسي يجب أن تستفيد كل لعبة تعتزم سوني إطلاقها في هذا العام من إمكانات وميزات منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) الكاملة، مثل: سرعة التحميل، والصوت الثلاثي الأبعاد، وميزة تتبع الأشعة، وردود الفعل اللمسية والمحفزات التكيفية لوحدة التحكم DualSense من أجل تجربة لعب لا تُنسى.

2- المزيد من العروض الحصرية لألعاب الجهات الخارجية في بلاي ستيشن 5:

منذ أن أعلنت سوني عن إطلاق منصتها الجديدة (بلاي ستيشن 5) فإنها اتخذت طريقة واضحة لتسويق الألعاب المرافقة لها، وذلك من خلال العروض الحصرية والصفقات التسويقية مع مطوري ألعاب الفيديو التابعين للجهات الخارجية.

حيث نجد أن ألعاب الجهات الخارجية، مثل: Deathloop و Ghostwire: Tokyo ستكون حصرية للاعبي (بلاي ستيشن 5) لمدة عام على الأقل، كما ستكون لعبة Project Athia – الاسم المتوقع للإصدار القادم من لعبة Final Fantasy 16 – حصرية في (بلاي ستيشن 5) لمدة عامين على الأقل، مما يزيد من قوة شركة سوني وتفردها في العروض الحصرية لألعاب الفيديو.

3- الإصدار الجديد من نظارة الواقع الافتراضي PS VR:

لم تشر سوني رسميًا إلى أن إطلاق الإصدار الجديد من نظارة الواقع الافتراضي (PS VR) سيكون في هذا العام، لكن قامت الشركة بالفعل بتسجيل براءة اختراع لنظارة لاسلكية مزودة بكاميرا خلفية ومجموعة جديدة من وحدات التحكم.

ومن ثم بالنظر إلى أن اللاعبون قد اظهروا تقبل كبير لتقنية الواقع الافتراضي في ألعاب الفيديو بعد إطلاق فيسبوك نظارة الواقع الافتراضي الخاص بها (Oculus Quest 2)، فإنه من المتوقع بصورة كبيرة أن تعمل سوني بكل جهدها لإطلاق الإصدار الجديد من نظارة الواقع الافتراضي (PS VR ) في هذا العام.

4- طراز قابل للتخصيص من بلاي ستيشن 5:

في منشور حديث على LinkedIn – حُذف لاحقًا – قال نائب رئيس قسم UX في شركة سوني: “إن منصة بلاي ستيشن 5 ستكون قابلة للتخصيص بطرق لم تكن الطرز السابقة قادرة عليها”، ومن ثم من المتوقع بحسب هذا المنشور أن تقدم الشركة طراز محدود – ربما يُطلق عليه PS5s – يمكنك تخصيصه من خلال إزالة المكونات المادية واستبدالها بأخرى بحسب رغبتك.

وفي الوقت نفسه ليس من المتوقع أن تطلق الشركة طراز (بلاي ستيشن 5 برو) PlayStation 5 Pro، حيث إنه إذا كان قيد التطوير حاليًا فمن المتوقع ألا تراها إلا بعد عدة سنوات قادمة، لأنه لا يوجد سبب لإصدار طراز أكثر قوة عندما يكون الطراز الحالي قويًا بالفعل، بالإضافة إلى ذلك؛ لا يزال المطورون بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق أقصى استفادة من مواصفاته.

وأخيرًا؛ تختلف الآراء عند الحديث عن أيهما افضل لك: PS5 أو Xbox Series X ولكن الحقيقة – كما كانت دائمًا – هي أنها مسألة تفضيل شخصي، حيث لدى كلتا الشركتان خطط وتوقعات مختلفة عندما يتعلق الأمر بإستراتيجيات منصات الألعاب الخاصة بهما.

ولكن الشيء المؤكد أن عام 2021 سيكون عامًا مميزًا للاعبين ومالكي منصة الألعاب (PlayStation 5)، حيث من المتوقع أن تقوم الشركة بإطلاق المزيد من ألعاب الفيديو التابعة لها أو التابعة للجهات الخارجية في صفقات حصرية لجذب المزيد من اللاعبين لمنصتها الجديدة.