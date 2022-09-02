إليكم أفضل التطبيقات البديلة لـ "واتساب"

في السنوات القليلة الماضية واجه تطبيق واتساب العديد من حالات العطل، دفعت المستخدمين للبحث عن بدائل فعالة له.

ويكشف موقع “بيزنس إنسايدر” ضمن هذا التقرير عن أفضل مجموعة تطبيقات إلكترونية تصلح كبدائل فعالة وعلي درجة عالية من الكفاءة وحفظ البيانات لواتساب.

دون شك سيكون في أول الترتيب، تطبيق تليجرام، الذي لجأ إليه ملايين المستخدمين خلال أزمة تأمين سرية الرسائل التي وقع بها واتساب في السنوات الماضية.

التطبيق يوفر ما يقدمه واتساب من خدمات رسائل تشمل البريد الصوتي ومقاطع الفيديو والدردشة النصية، بجانب ميزات أخرى عديدة.

ضمن البدائل الممتازة لتطبيق واتساب ، يأتي تطبيق المحادثات الفورية Signal، والذي يوفر منظومة أمن للرسائل أقوى بكثير من واتساب .

التطبيق يتيح خواص الفيديو والبريد الصوتي والرسائل النصية، وهو أكثر بدائل واتساب تركيزا على عملية تأمين الرسائل بين مستخدميه.

من البدائل المميزة المتاحة لتطبيق واتساب ، يأتي تطبيق Threema، غير أنه على عكس تليجرام وسيجنال ، لا يتاح مجانا للمستخدمين.

التطبيق من المنصات الرائعة التي يمكن الاستغناء بها عن واتساب ، ولكن بمقابل شهري يقدر ب 5 دولار، ويمكن استخدامه لهواتف آيفون وأندرويد.

رشح بيزنس إنسايدر أيضا ضمن البدائل، تطبيق رسائل واتساب الغني عن التعريف، وهو من أكثر تطبيقات المحادثة انتشارا، ويمكن استخدامه مجانا لهواتف أنرويد وآيفون كبديل لواتساب.