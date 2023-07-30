إليكم أفضل الهواتف القابلة للطي في 2023

في عام 2019، أطلقت شركتا “سامسونغ” و”هواوي” أول الهواتف الذكية القالة للطي، كواحدة من أحدث التقنيات المتوقع أن تغير صناعة الهواتف الذكية بشكل جذري، لتقوم العديد من كبرى الشركات التكنولوجية بطرح عدة أجهزة في هذه الفئة، والتي تختلف فيما بينها من حيث الجوانب التقنية والتصميمية.

نقدم لكم مجموعة من أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي في عام 2023، والتي يرى الخبراء أنها تقدم للمستخدم أفضل الخيارات، اعتماداً على احتياجاته وميزانيته الخاصة:

Samsung Galaxy Z Fold4

يأتي الهاتف مدعوماً بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1 ثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13، ومزود بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعاتها 256 أو 512 غيغابايت.

ويحمل هاتف Galaxy Z Fold4 شاشة داخلية من نوع AMOLED 2X، والتي يبلغ مقاسها 7.6 بوصات، ولها دقة عرض تبلغ 2176×1812 بيكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزاً، بينما الشاشة الخارجية فهي تأتي من نوع AMOLED 2X، ولها مقاس يبلغ 6.2 بوصات، ولها دقة عرض تبلغ 2316×904 بيكسل.

وزودت سامسونغ هاتفها القابل للطي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، فيها عدسة رئيسية بدقة 50 ميغاببكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميغاببكسل، وعدسة تقريب بدقة 10 ميغاببكسل، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فهناك واحدة في الشاشة الخارجية بدقة 10 ميغابيكسل، وأخرى في الشاشة الداخلية بدقة 4 ميغابيكسل.

كما جاء الهاتف مزوداً ببطارية تبلغ سعتها 4400 ميللي أمبير/ الساعة، وهي تدعم ميزة الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطاً، وميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطاً، وكذلك مية الشحن اللاسلكي العكسي.

الميزات: يدعم الهاتف مقاومة الماء وفقاً لمعيار IPX8، ويأتي بتصميم أخف مع مفصلة أقل حجماً، ويمتاز بسرعة الأداء، كما أن شريط المهام الجديد يعمل على تحسين المهام المتعددة.

العيوب: بطيء في الشحن، ويأتي بسعر مرتفع للغاية يبدأ من 1299 دولاراً، ويحمل كاميرات أمامية متوسطة وضعيفة الجودة، بالإضافة إلى أن الاستخدام الكثيف يتسبب في نفاد شحن البطارية بسرعة أكبر.

Google Pixel Fold

تم تزويد الهاتف بمعالج قوقل Tensor G2 ثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13، كما أنه مزود بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعاتها 256 أو 512 غيغابايت.

ويحمل هاتف Pixel Fold شاشة داخلية من نوع OLED، ولها مقاس يبلغ 7.6 بوصات، ولها دقة عرض تبلغ 1840×2208 بيكسل، ولها معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزاً، بينما الشاشة الخارجية فقد أتت من نوع OLED، ولها مقاس يبلغ 5.8 بوصات، ولها دقة عرض تبلغ 1080×2092 بيكسل.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، فيها عدسة رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 10.8 ميغابيكسل، وعدسة تقريب بدقة 10.8 ميغابيكسل، أما فيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهو يحمل واحدة في الشاشة الداخلية بدقة 8 ميغابيكسل، وأخرى في الشاشة الخارجية بدقة 9.5 ميغابيكسل.

وزودت قوقل الهاتف القابل للطي ببطارية تبلغ سعتها 4821 ميللي أمبير/ الساعة، والتي تدعم ميزة الشحن السلكي السريع بقدرة 30 واطاً، وكذلك ميزة الشحن اللاسلكي.

الميزات: يمتاز الهاتف بتصميم أنيق مصنوع من أجود المواد، كما أنه يأتي بشاشة أمامية واسعة، وكاميرات رائعة ذات دقة فائقة، كما أنه يعتبر من أنحف الهواتف القابلة للطي الصادرة حتى الآن.

العيوب: يأتي الهاتف بسعر مرتفع جداً يبدأ من 1799 دولاراً، مع خيارات شحن محدودة، وعمر بطارية قصير ينفد خلال أقل من يوم واحد من الاستخدام، إضافة إلى أن تجعد الشاشة من الممكن أن يؤدي إلى تشتيت الانتباه.

Huawei Mate X3

جاء الهاتف القابل للطي مزوداً بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1 ثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وتم تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 512 غيغابايت.

ويحمل هاتف Mate X3 شاشة داخلية من نوع OLED، حيث يبلغ مقاسها 7.85 بوصات، ولها دقة عرض تبلغ 2496×2224 بيكسل، بينما الشاشة الخارجية فقد جاءت من نوع OLED، ولها مقاس يبلغ 6.4 بوصات، فيما تبلغ دقة عرضها 2504×1080 بيكسل.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، فيها عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميغابيكسل، وعدسة تقريب بدقة 12 ميغابيكسل، كما أنه توجد كاميرا أمامية في الشاشة الداخلية بدقة 8 ميغابيكسل، وأخرى في الشاشة الخارجية بدقة 8 ميغابيكسل.

وجهزت هواوي هاتفها ببطارية لها سعة تبلغ 4800 ميللي أمبير/ الساعة، حيث تدعم ميزة الشحن السلكي السريع بقدرة 66 واطاً، وميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واطاً، إضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 واطاً.

الميزات: يأتي الهاتف مقاوماً للماء بحسب معيار IPX8، كما أنه يدعم تقنيات 5G وNFC، ويمتاز بشاشة رائعة قابلة للطي، وخيارات عديدة للشحن، إلى جانب أنه يوفر تعدد المهام، ويقدم أداء ممتازاً.

العيوب: لا يدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد أو خدمات قوقل، كما أنه ثقيل الوزن ولا يحمل مقبساً للصوت، بالإضافة إلى أنه باهظ الثمن مقارنة بالهواتف المماثلة، حيث يبدأ سعره من 2319 دولاراً.

Motorola Razr 40 Ultra

جاء الهاتف القابل للطي مدعوماً بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1 ثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13، كما أنه يضم ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 غيغابايت.

يحمل الهاتف شاشة داخلية من نوع LTPO AMOLED، يبلغ مقاسها 6.9 بوصات، ولها دقة عرض تبلغ 2640×1080 بيكسل، بينما الشاشة الخارجية فهي من نوع AMOLED، ولها مقاس يبلغ 3.6 بوصات، وتبلغ دقة عرضها 2504×1080 بيكسل.

وجهزت موتورولا هاتفها بكاميرا خلفية ثنائية العدسة، فيها عدسة رئيسية بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 13 ميغابيكسل، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

وتم تجهيز هاتف Razr 40 Ultra ببطارية تبلغ سعتها 3800 ميللي أمبير/ الساعة، والتي تدعم ميزة الشحن السلكي بقدرة 30 واطاً، وكذلك ميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 5 واطاً.

الميزات: يحمل الهاتف داخلية قابلة للطي مع معدل تحديث مرتفع، ويدعم تقنيات NFC و5G، ويقدم خيارات عديدة للشحن، كما أنه يمتاز بالأداء السريع خاصة للألعاب المتطورة وتعدد المهام.

العيوب: يأتي الهاتف بدون فتحة بطاقة micro SD وكذلك بدون مقبس للصوت، ولا يضم كاميرا للتقريب البصري، كما أنه لا يحمل واجهة مستخدم مخصصة، إضافة إلى سعة بطارية منخفضة.

Samsung Galaxy Z Flip4

جاء الهاتف مدعوماً بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1) ثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12، كما أنه يضم ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعاتها 128 أو 256 غيغابايت.

ويحمل الهاتف القابل للطي شاشة داخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X، والتي يبلغ مقاسها 6.7 بوصات ولها دقة عرض تبلغ 2640×1080 بيكسل، بينما الشاشة الخارجية فهي من نوع Super AMOLED، ولها مقاس يبلغ 1.9 بوصات، ولها دقة عرض تبلغ 512×260 بيكسل.

وجهزت سامسونغ هاتفها بكاميرا خلفية ثنائية العدسة، فيها عدسة أساسية بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 12 ميغابيكسل، فيما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل.

ويأتي هاتف Galaxy Z Flip4 ببطارية تبلغ سعتها 3700 ميللي أمبير/ الساعة، وهي تدعم ميزة الشحن السلكي بقدرة 25 واطاً، وميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطاً، وكذلك ميزة الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واطاً.

الميزات: يدعم الهاتف خيارات متعددة للشحن السلكي واللاسلكي، كما أنه مقاوم للماء بحسب معيار IPX8، ويحمل ماسحاً ضوئياً لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، إضافة إلى أنه يوفر أداء سريعاً وسلساً.

العيوب: لا يوجد فتحة لبطاقة micro SD، ولا توجد كاميرا للتقريب البصري، كما أن سعة البطارية منخفضة، إضافة إلى أن إعدادات الكاميرات جاءت متوسطة في الإمكانيات.