إليكم أفضل 5 تطبيقات لحماية خصوصية هواتفكم

يزيد اعتمادنا يوما بعد يوم على الهواتف الذكية، لا سيما في جائحة كورونا، ازدادت نسبة استخدامنا للأجهزة الذكية التي باتت مرجعا أساسيا لمعرفة مستجدات الاحداث في ظل الحجر المنزلي الذي فرض على العالم لفترة طويلة، ولا تزال معظم الدول حتى هذه اللحظة تعيش ضمن قيود محددة لا تسمح بتخطيها للحد من انتشار الفيروس.

ولكن لأننا أصبحنا نعتمد على الهاتف الذكي أكثر مما كنا عليه في السنوات الماضية، لا يعني أن تترك الأمور على ما هي عليه، بل يجب عليك استخدام أقصى درجات الحيطة والحذر عند استخدامه، وهذا يأتي غالبًا باستخدام التطبيقات التي تتخذ من شعار الخصوصية والأمان مبدأ لها للحفاظ على أمانك الرقمي.

إليك 5 من أفضل التطبيقات لحماية الخصوصية التي يجب عليك تثبيتها في هاتفك في 2020:

1- تطبيق Signal:

لدينا بالفعل مقالات عديدة عن تطبيق المراسلة (سيجنال) Signal، وهذا لأنه يستحق تمامًا أن يكون تطبيق المراسلة الافتراضي الأول في هاتفك في عام 2020 وكل الأعوام القادمة وذلك بفضل دعمه العديد من الميزات التي تحافظ على خصوصيتك وأمانك الرقمي.

ويُعتبر التطبيق عمومًا أحد أكثر تطبيقات المراسلة أمانًا في الوقت الحالي، حيث يوفر ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) لجميع محادثاتك النصية والصوتية وكذلك محادثات الفيديو لحماية خصوصيتك، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التطبيق مفتوح المصدر وحصل على موافقات العديد من المؤسسات والهيئات التي تهتم بخصوصية المستخدمين، مثل: مؤسسة موزيلا التي تطور متصفح (فايرفوكس)، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة العفو الدولية، بالإضافو إلى الجيش الأمريكي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون و آيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق متصفح TOR:

يعد تصفح الإنترنت بشكل مجهول أكثر صعوبة مما قد تتخيله، حتى مع استخدام (وضع التصفح الخفي) Incognito mode، وذلك لأن هذا الوضع بشكل عام لا يجعل نشاطك على الويب مجهولًا تمامًا، أو يخفي معلوماتك الشخصية عند تسجيل الدخول إلى مواقع الويب.

وإذا كنت تستخدم هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، فيمكنك استخدام تطبيق متصفح Tor الذي يعتبر من أبرز تطبيقات الخصوصية التي تساعدك في إخفاء هويتك عند تصفح الويب، خاصة إذا كانت وظيفتك تعتمد بشدة في الحفاظ على سرية ما تفعله عند تصفح مواقع الويب.

تطبيق متصفح Tor متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق محرك البحث DuckDuckGo:

يعتبر تطبيق محرك بحث DuckDuckGo بديلًا رائعا لمحرك بحث جوجل ومن أبرز تطبيقات الخصوصية التي يجب عليك استخدامها للحفاظ على خصوصيتك عند البحث، ومع أنه لا يأتي بالكثير من الميزات ولكنه يقدم تجربة تصفح رائعة، خاصة فيما يتعلق بحماية المستخدم من التتبع عبر الإنترنت، حيث لا يدعم المتصفح المزامنة أو تثبيت الإضافات.

بالإضافة إلى ذلك يقوم بحظر أدوات التتبع بشكل افتراضي، ويقدم تصنيف خصوصية لكل موقع ويب تزوره، مع قائمة كاملة بكل أدوات التتبع المستخدمة في الموقع ومعلومات عنها بطريقة سهلة الفهم، كما يضم ميزة مسح جميع علامات التبويب وبيانات التصفح بنقرة واحدة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق البريد الإلكتروني ProtonMail:

هذه التطبيق من أفضل تطبيقات الخصوصية التي تُساعدك في تأمين بريد الإلكتروني، حيث يتيح لك تطبيق ProtonMail تشفير رسائلك قبل ارسالها ثم تدميرها ذاتيًا بمجرد قراءة الطرف الآخر لها، وهو يعمل مثل تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى، مثل: جيميل، ولكن على عكسها يسمح لك التطبيق بتطبيق مستويات إضافية من الأمان على رسائلك.

من ضمنها: حماية الرسائل المرسلة بكلمة مرور، ومن ثم حتى إذا تمكن مجرمو الإنترنت من الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بك، فلن يتمكنوا من قراءة الرسائل حتى يقوموا بإدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها سابقًا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Haven:

إذا كنت تريد مراقبة منزلك من بُعد، ولكن لا تملك ثمن كاميرات المراقبة المحترفة، مثل: Amazon Ring، فيمكنك استخدام تطبيق (Haven) لتحويل هاتف أندرويد القديم إلى كاميرا مراقبة فعالة للغاية.

حيث يتيح لك التطبيق تحويل أي هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد إلى كاشف للحركة والصوت والاهتزاز والضوء، ومراقبة الضيوف غير المتوقعين والمتطفلين غير المرغوب فيهم، ومن ثم إذا اقتحم شخص ما منزلك وأنت خارجه فلن يكتشفه التطبيق فحسب، بل سيرسل لك صورًا للدخيل.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.